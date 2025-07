Dongfeng Warrior 817 atinge 10 mil reservas em 1 hora na China

A fabricante chinesa Dongfeng, em parceria com a Huawei, acaba de lançar a pré-venda do novo Warrior 817, um SUV elétrico que promete fazer barulho no mercado. Em apenas uma hora, mais de 9.700 pessoas se apressaram para garantir o seu, mostrando que o interesse pelo modelo não é pouca coisa.

O preço varia entre 329.900 e 359.900 yuan, o que dá algo em torno de 46 a 50 mil dólares. O Warrior 817 está disponível em duas versões: a “City Edition”, voltada para o uso urbano, e a “Off-Road Edition”, para quem curte a adrenalina das aventuras fora de estrada. Essa última vem equipada com rodas beadlock e até um guincho elétrico, ideal para enfrentar trilhas e terrenos mais difíceis.

O design do SUV é totalmente imponente. Com 5,10 metros de comprimento e 1,99 m de largura, ele não passa despercebido. A altura de 1,89 m e a distância entre eixos de 3 metros garantem uma presença marcante. E para quem gosta de explorar terrenos complicados, a suspensão a ar ajustável aumenta a altura livre do solo, variando de 335 mm até 385 mm. Isso faz toda a diferença quando estamos encarando estradões ou um camping mais aventureiro.

Ao entrar na cabine, a tecnologia salta aos olhos. A central multimídia flutuante de 15,6 polegadas, com o sistema HarmonyOS 5.0, é um verdadeiro show à parte. O design dos controles, inspirados na aviação, traz um ar futurista e prático. E, se você é daqueles que roda bastante, vai adorar a autonomia que ele oferece, rivalizando com outros gigantes do setor.

Quando se trata de conectividade e praticidade, o Warrior 817 não decepciona. Ele conta com 13 tomadas de energia, incluindo uma opção para alimentar aparelhos externos com 6 kW, dois carregadores sem fio de 50W e a chave digital StarFlash. É como ter um canivete suíço sobre rodas, pronto para qualquer situação do dia a dia.

Internamente, o modelo combina duas arquiteturas de ponta: a M-TECH da Dongfeng e a Tianyuan da Huawei. Você pode optar por uma motorização híbrida plug-in (PHEV) ou uma versão elétrica com extensor de autonomia (EREV). E não é só isso! Na configuração híbrida, você encontra um potente motor 1.5 turbo, entregando nada menos que 912 cv e torque de 1280 Nm. Para você ter uma ideia, isso permite que o Warrior acelere de 0 a 100 km/h em impressionantes 4,2 segundos. Com autonomia elétrica de até 200 km, a viagem pode passar de 1.000 km com o extensor.

Para completar essa experiência tecnológica, o SUV oferece o sistema de assistência Qiankun ADS 4 da Huawei, que implementa direção autônoma em várias situações, desde rodovias até estacionamentos. Com tantos recursos modernos, o Warrior 817 se destaca como uma opção válida não só para quem precisa de um carro versátil para o dia a dia, mas também para os que não abandonam a aventura.