Dodge Charger a gasolina surpreende com ronco poderoso

Quando o Dodge Charger nova geração foi lançado no ano passado, muitos ficaram de queixo caído ao saber que ele seria elétrico. Essa decisão estava alinhada com as mudanças que o antigo CEO Carlos Tavares queria implantar, mas que não agradaram a todos. Afinal, as marcas americanas do grupo estavam perdendo força na terra do “American Muscle” por conta de um estilo muito “europeu”.

Agora, ao que tudo indica, tanto a Dodge quanto a Ram estão voltando às suas raízes. A Ram já trouxe de volta o famoso motor Hemi V-8 na picape 1500, e a Dodge está se preparando para lançar uma versão à combustão do Charger, com um motor Hurricane-6, chamado de Sixpack.

O que parece bem interessante é que a espera pela nova configuração está chegando ao fim. Recentemente, um vídeo divulgado no Reddit mostrou os bastidores de um comercial do Charger Daytona, agora com um motor de seis cilindros. A cena captura um Charger Daytona vermelho acelerando em uma esquina, enquanto um drone filma a ação. Se você já viu algum carro passando rápido em um cruzamento vazio, sabe a emoção que isso traz!

Um dos pontos mais legais dessa nova versão é que ela parece ter corrigido um problema do modelo elétrico. Enquanto o Charger EV, conhecido pela tração traseira, não conseguia fazer drift como seu antecessor, o Sixpack promete devolver essa diversão ao volante.

E a cereja do bolo? O som do motor! Pela primeira vez, os fãs puderam ouvir o ronco do Charger Daytona com motor Hurricane. Embora não se compare ao icônico Hemi V-8, o som biturbo de 3,0 litros é super empolgante, muito mais do que o som sintetizado do modelo elétrico.

Ainda não saíram todos os detalhes sobre o Sixpack, mas já sabemos que ele terá opções de 420 ou 550 cavalos de potência e virá nas versões de duas ou quatro portas. Isso o torna um sucessor direto do Charger anterior e uma excelente adição à linha da Dodge.

A expectativa é que o Sixpack chegue nas concessionárias em breve, e o preço deve ser mais amigável do que o elétrico, que começa por US$ 61.590 (mais ou menos R$ 344.904). As estimativas indicam um preço inicial por volta de US$ 40.000 (cerca de R$ 224.000), o que é bem mais acessível para quem está em busca de um carro potente. É uma excelente notícia, especialmente com a linha da Dodge reduzida atualmente a apenas três modelos: Charger, Hornet e Durango.

Fique ligado para saber mais sobre essa nova fase da Dodge e suas novas ofertas!