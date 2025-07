FIA impede Alonso de largar na pole em Spa

Mudanças de Motores Afetam Largada de Pilotos no Grande Prêmio da Bélgica

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que os pilotos Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli não poderão iniciar a corrida do Grande Prêmio da Bélgica a partir da posição de largada. De acordo com o comunicado da FIA, eles realizaram alterações em partes do motor durante a noite, quebrando assim as regras de parque fechado, o que exige que os carros sejam mantidos em condição original até o início da corrida.

O comunicado especificou que todos os componentes da unidade de potência foram substituídos sem a autorização do delegado técnico da FIA. Além disso, mudanças também foram feitas na suspensão do carro de Hamilton, o número 44, levando a decisão de que os três carros – número 44 de Hamilton, número 12 de Antonelli e número 14 de Alonso – deverão começar a corrida da entrada dos boxes, conforme prevê o artigo 40.9 b do Regulamento Esportivo da Fórmula 1.

Mudanças Estratégticas de Motor para Maior Potência

Fernando Alonso, em busca de mais desempenho para a corrida, optou por trocar quatro componentes do motor: a unidade interna de combustão (ICE), o tubo de escape, além dos dois geradores elétricos, chamados MGU-K e MGU-H. Essa é a quarta e última troca permitida antes de uma penalização na temporada. Com um desempenho abaixo do esperado, saindo da 19ª posição, a equipe de Alonso decidiu investir em um motor novo, que geralmente oferece cerca de 10% mais potência em comparação a um usado.

Lewis Hamilton também fez ajustes significativos em seu carro. Ele trocou baterias, a central de controle eletrônico e os escapes, resultando em uma unidade completamente nova. Inicialmente, Hamilton largaria da 16ª posição, mas, devido às alterações, ele também começará a corrida da entrada dos boxes, junto com Alonso e Antonelli.

A corrida, marcada para 15h00, ocorrerá em condições climáticas variadas, o que pode influenciar ainda mais nas estratégias das equipes. Esses ajustes nos motores refletem a busca intensa por desempenho em uma competição tão acirrada como a Fórmula 1.