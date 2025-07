Dodge Charger a gasolina é visto em comercial nos EUA

O Dodge Charger Daytona está prestes a fazer sua estreia nas concessionárias de forma bem animada. Recentemente, um vídeo no Reddit mostrou o novo modelo rodando pelas ruas de Detroit, e isso deixou os fãs da marca eletrizados. A expectativa é que o lançamento aconteça em breve e, sinceramente, estamos na contagem regressiva!

No vídeo, um Charger vermelho, com motor de seis cilindros, aparece derrapando em um cruzamento deserto. Um drone voa por perto, capturando essas cenas para um comercial que promete ser bem instigante. E o que impressiona mesmo é o som do motor Hurricane 3.0 biturbo, que com certeza faz o coração de qualquer entusiasta acelerar. É bem mais emocionante do que aquele barulho artificial do modelo elétrico que foi lançado no ano passado.

Aliás, a versão elétrica não fez tanto sucesso quanto a Dodge esperava. O público estava realmente querendo algo mais potente, e os pedidos não pararam de chegar às concessionárias. Por isso, a marca decidiu adiar o lançamento da versão “Sixpack” para o verão de 2025, dando tempo para que os fãs das potências a combustão fiquem satisfeitos.

Este novo Charger virá com duas opções de potência: 420 e 550 cavalos. E não se preocupe se você mora em uma região mais fria, porque também haverá a opção de tração integral. Isso é perfeito para quem enfrenta aquelas nevascas invernais, hein?

Embora a Dodge ainda não tenha revelado todos os detalhes, espera-se que o Sixpack seja bem mais acessível que o elétrico, cuja faixa de entrada é de US$ 61.590. A expectativa é que o novo Daytona comece na casa dos US$ 40 mil, tornando-o uma opção mais viável no mercado.

Com apenas três modelos atualmente — Charger, Hornet e Durango — a Dodge vê o Daytona a gasolina como uma peça fundamental para rejuvenescer sua linha. Se tudo correr como o planejado, ele deve começar a aparecer nas lojas ainda neste verão americano. Enquanto isso, os amantes de elétricos podem ficar de olho no recente flagra do Tesla Model Y Performance em testes.

Em meio a tantas novidades, a expectativa é que o novo Daytona seja um daqueles carros que faz qualquer passeio valer a pena. Afinal, quem não ama sentir a adrenalina ao girar a chave?