Desconto para PcD no Volkswagen T-Cross Highline chega a R$ 38,8 mil

O Volkswagen T-Cross Highline está com um baita desconto se comparado ao que foi oferecido em julho. Para quem se enquadra nos critérios de PcD, essa versão topo de linha pode ser adquirida com isenção total de IPI e ainda um bônus extra da fábrica. Ótima oportunidade, não é mesmo?

Na linha 2026, a central multimídia desse SUV se destacou. Agora, ela reúne 15 aplicativos e oferece internet integrada. Isso significa que dá para travar e destravar o carro à distância, localizar o veículo em tempo real, acionar a buzina e até ativar o modo manobrista. Para quem já enfrentou dificuldades em localizar o carro em um estacionamento, isso é uma mão na roda!

O preço da versão Highline 250 TSI é de R$ 187.490. Mas, para o público com deficiência, o valor fica em R$ 148.665,54, garantindo um desconto de R$ 38.824,46. Essa quantia é bem superior ao que foi visto em julho. A Fipe Carros confirmou esses números junto à concessionária Norpave, mas é bom lembrar que os valores podem variar conforme a região.

Em números, segundo a Fenabrave, o T-Cross emplacou 44.532 unidades no primeiro semestre de 2025, liderando o segmento dos SUVs. Para se ter uma ideia, o Honda HR-V ficou em segundo lugar, com 32.004 unidades vendidas, enquanto o Hyundai Creta fechou com 31.182 unidades.

Sob o capô, o T-Cross Highline é equipado com um motor 1.4 turbo flex. Ele garante 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Essa configuração é exclusiva das versões Highline e Extreme, e tudo isso vem atrelado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem gosta de uma aceleração mais esportiva, esse motor responde muito bem.

Além do que já foi mencionado, esse SUV vem com uma lista de equipamentos realmente interessante. O painel digital de 10,25″ é super moderno, e ainda há rack de teto longitudinal em prata. O sistema de reconhecimento de pedestres, os seis airbags e o ar-condicionado digital Climatronic são só alguns dos toques que fazem a diferença no dia a dia.

E tem mais! O T-Cross vem com carregador de celular por indução, controle adaptativo de velocidade e distância, e a central multimídia VW Play Connect que também tem internet dedicada. Para quem curte música, os seis alto-falantes garantem uma boa batida, enquanto a direção elétrica e os sistemas de controle de estabilidade e tração ajudam na hora de encarar a estrada.

Se você está pensando em adquirir um SUV, vale a pena considerar o Volkswagen T-Cross Highline. Com tantos recursos interessantes e um desconto considerável, ele realmente se destaca entre as opções do mercado.