Famosos como Shawn Mendes e Sam Smith falam sobre saúde mental

Whindersson Nunes, conhecido humorista brasileiro, abriu-se sobre suas batalhas com a saúde mental. No início de 2019, ele revelou que estava lidando com a depressão e buscando tratamento.

Em uma série de mensagens nas redes sociais, Whindersson compartilhou seus sentimentos, afirmando que, apesar do sucesso que conquistou, seguia se sentindo triste e angustiado. Ele desabafou sobre a pressão de agradar seus fãs e o medo de decepcioná-los, afirmando: “me sinto tão triste, tão triste”. Ele expressou a dificuldade de lidar com a sensação de solidão, mesmo recebendo apoio de sua família e amigos.

O humorista ressaltou que a única coisa que o faz feliz é atuar. Ele descreveu o palco como um lugar cheio de luz e felicidade, onde sente que pode transmitir alegria. No entanto, fora dos palcos, Whindersson afirmou que trocaria qualquer luxo por momentos simples, como compartilhar um café com um amigo.

Após esse desabafo, ele decidiu se afastar das redes sociais e também cancelou sua agenda de shows para cuidar de sua saúde mental. Em 2025, em uma entrevista ao programa “Fantástico”, Whindersson voltou a falar sobre esses desafios e revelou que descobriu ser superdotado.

Sua história ressalta a importância do diálogo sobre saúde mental e a necessidade de buscar ajuda.