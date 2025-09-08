DER-SP instala 40 novos radares em rodovias a partir de terça

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) anunciou que a partir da meia-noite desta terça-feira (9), 40 novos radares começarão a operar em rodovias estaduais. Essa ação faz parte de um plano mais amplo do governo para reduzir acidentes e melhorar a segurança nas estradas — algo que todo motorista, com certeza, tem como prioridade nas suas viagens.

Com esses novos radares, o total sobe para 191 dispositivos ativos nas estradas não concedidas do estado. A escolha dos locais onde eles foram instalados não foi feita aleatoriamente. Eles foram selecionados com base em um levantamento que considerou a história de acidentes, pontos com excesso de velocidade, curvas perigosas e até áreas onde é comum a travessia de animais.

Falando em segurança, quem já pegou uma estrada cheia de curvas sabe o quanto é fundamental ter controle sobre a velocidade. Não dá pra vacilar, né? Esses novos radares têm a missão de deixar nosso percurso mais seguro, e isso é sempre bem-vindo.

A ativação desses equipamentos faz parte do contrato do edital nº 145/2023, que prevê a instalação de um total de 649 radares em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. E os próximos radares ainda estão em fase de testes e homologação, mas a previsão é que entrem em operação logo. Isso significa mais segurança em um futuro próximo, o que é sempre empolgante!

O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, declarou que essa iniciativa não busca apenas multar, mas salvar vidas. Sempre bom lembrar que todos os locais com novos radares terão sinalização adequada, avisando os limites de velocidade. Ninguém quer ser pego de surpresa com uma multa, certo?

Esses radares estão espalhados por diversas cidades do estado, como Socorro, Amparo, Tatuí, Bauru, Jaboticabal, São Carlos, Ourinhos e Santa Fé do Sul. Cada ponto conta com limites de velocidade que variam de 40 km/h a 100 km/h, dependendo das condições da via. E a fiscalização será feita de maneira totalmente eletrônica. Não tem como escapar se você exagerar na velocidade!

Se você está curioso sobre onde estão esses novos radares, a lista completa está disponível no site oficial do DER-SP. Com a esperança de que, com a ativação desses novos dispositivos, os índices de acidentes comecem a cair gradualmente, a gente fica na torcida para que nossas estradas fiquem cada vez mais seguras.