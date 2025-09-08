Notícias

Troque seu RG antigo por um novo e tenha benefícios do governo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Troque seu RG antigo por um novo e ganhe benefícios exclusivos do governo
Troque seu RG antigo por um novo e ganhe benefícios exclusivos do governo

A Carteira Nacional de Identidade (CIN) chegou para facilitar a nossa vida na hora de apresentar documentos. Esse novo RG é mais prático e já está disponível em várias regiões, como Ceará, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro e Paraíba. Para muitas pessoas, essa mudança representa um avanço no processo de formalização de documentos junto ao governo.

A atualização necessária

Em outras partes do Brasil, como Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Pernambuco, o novo RG deve ser disponibilizado em breve. A CIN inclui informações do CPF e tem algumas outras variações que podem ser úteis. Essa atualização é importante não só para a identificação dos cidadãos, mas também para melhorar a visualização dos cadastros e aumentar a segurança, combatendo fraudes.

O novo RG também será adotado em várias localidades, incluindo o Distrito Federal. Além de Alagoas, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Acre, Piauí e Pará, todos precisam se familiarizar com esse documento, que será fundamental para políticas públicas. Ele estará ligado a programas como o Bolsa Família, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para garantir o novo RG, é necessário agendar um atendimento, marcando um dia e horário que funcionem para você. É fundamental estar atento a essa etapa para não perder a oportunidade. E vale lembrar que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ampliou o prazo para realizar a troca: você tem até 2032 para se adequar a essa novidade. Portanto, busque informações em canais oficiais para estar sempre atualizado e garantir que tudo esteja em ordem.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

traficante mais procurado do Brasil vive como milionário em outro país

Traficante mais procurado do Brasil vive luxuoso no exterior

20 minutos atrás
Cientistas emitem alerta após testemunharem fenômeno ‘muito chocante’ no Ártico

Cientistas alertam sobre fenômeno surpreendente no Ártico

50 minutos atrás
Refrigerantes, Cerveja, Saúde

Cerveja ou refrigerantes: qual é mais prejudicial à saúde?

2 horas atrás
Como se chamam os fiapos da tangerina e por que é recomendado comê-los?

Fiapos da tangerina: o que são e por que comer?

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo