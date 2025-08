Deepal S05 chega à China com 110 km a mais de autonomia

A Deepal, uma das marcas da Changan, trouxe novidades quentes com o lançamento da linha 2026 do crossover elétrico S05 na China. E olha, esse modelo veio com tudo! Agora, a bateria está maior, com impressionantes 68,8 kWh que garantem uma autonomia de até 620 km no ciclo chinês CLTC. Um aumento significativo de 110 km, o que, se você é daqueles que ama pegar a estrada, faz toda a diferença na hora de planejar uma viagem.

E não para por aí: o motor também foi turbado, passando de 235 cv para 268 cv. É potência para dar e vender! Além disso, a recarga rápida é um charme à parte. Com carregadores 3C, você consegue recarregar de 30% a 80% em apenas 15 minutos. Imagina só a praticidade em dias corridos, quando cada minuto conta.

O interior do S05 mantém a modernidade que todo mundo gosta. Com uma tela flutuante de 15,4 polegadas e head-up display nas versões mais completas, você terá sempre as informações na palma da sua mão. O layout é bem clean, sem aquele painel tradicional, e os botões do câmbio ficam bem atrás do volante, uma solução prática e estilosa.

Do lado de fora, as linhas elegantes e os faróis embutidos no para-choque dão um ar de sofisticação ao modelo. As maçanetas retráteis e as lanternas traseiras unidas completam o visual. O S05 mede 4,62 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,60 m de altura, com um entre-eixos maneiro de 2,88 m, que ajuda na estabilidade.

E quem gosta de um motor que vai além da eletricidade, a versão híbrida com extensor de autonomia (EREV) continua no catálogo. Ela combina um motor a combustão de 97 cv com um motor elétrico de 215 cv. Porém, ainda não conta com as novidades da linha 2026.

Desde sua estreia em outubro de 2024, o S05 fez um baita sucesso, vendendo mais de 62 mil unidades. Ele já é um dos destaques da Deepal, mostrando que os carros elétricos estão realmente conquistando o mercado. Se você tem interesse em motorização alternativa, não deixe de conferir o Li Auto i8, que promete uma autonomia de até 720 km.

Os preços do S05 vão de 129.900 a 149.900 yuans, o que dá cerca de 18 mil a 20,8 mil dólares. E, para aquecer ainda mais o mercado, tem uma promoção de 4 mil yuans para quem comprar logo no lançamento. Se você está de olho nas novidades automotivas, não pode perder de vista o Freelander da Chery Jaguar Land Rover, que foi flagrado em testes.