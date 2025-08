Bologna: avvocati questionam relação do Msi com a Fdi

Carta Aberta Sobre a Tragédia da Estação de Bologna: Quatro Cidadãos Pedem Explicações ao Presidente do Senado

Em 1º de agosto de 2025, quatro cidadãos italianos, incluindo dois advogados e dois jornalistas especializados, assinaram uma carta aberta ao presidente do Senado, Ignazio La Russa. O objetivo é levantar questões a respeito da reconstrução judicial da tragédia ocorrida na estação de Bologna em 2 de agosto de 1980, um dos atentados mais graves da história da Itália.

Os signatários, com décadas de experiência em investigações sobre o caso, expressam suas preocupações sobre as sentenças que condenaram o ex-killer Paolo Bellini, apontando falhas significativas na apuração judicial. Eles mencionam que a decisão da Corte de Cassação, que considerou o Movimento Social Italiano (MSI) parte de um projeto eversivo por trás da tragédia, gera questionamentos sobre a continuidade do uso do símbolo do MSI pelo partido Fratelli d’Italia, do qual La Russa é um dos fundadores.

A carta destaca que La Russa, ao afirmar que já reconhecia a origem fascista da tragédia, deveria esclarecer como aceita que um partido associado a este histórico ainda utilize o símbolo do MSI. Os autores da carta reafirmam que respeitam as decisões judiciais, mas também acreditam que é necessário questionar e buscar mais esclarecimentos sobre a verdade por trás do atentado.

Na carta, os signatários citam a necessidade de um exame mais aprofundado do caso, mencionando elementos que demonstram a complexidade da situação, como a posição de figuras políticas da época e as investigações que sugerem a possível existência de uma conexão com cenários de crise internacional. Entre os mencionados está o ex-primeiro-ministro Francesco Cossiga, que lançou dúvidas sobre a veracidade da narrativa oficial ao sugerir que o explosivo teria sido transportado de maneira inadequada.

Os documentos discutem igualmente a controversa figura do testemunho de Massimo Sparti, que foi crucial no processo e cuja credibilidade foi seriamente questionada. Além disso, revelam novas evidências científicas que contradizem algumas das conclusões anteriores sobre as vítimas do atentado, alimentando a ideia de que a verdade completa ainda não foi revelada.

Na conclusão da carta, os autores solicitam um esclarecimento ao presidente La Russa, enfatizando a importância de responder aos cidadãos, especialmente com a aproximação do 45º aniversário da tragédia. Eles expressam a crença de que não se pode considerar o caso encerrado no âmbito judicial e que o povo italiano merece transparência e verdade sobre este capítulo sombrio da história do país.

Assim, em meio a um clima de incertezas e controvérsias, a carta aponta para a necessidade urgente de mais respostas e investigações sobre os eventos que marcaram a memória coletiva da nação italiana.