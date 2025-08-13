Deepal L07 2026 é lançado na China com tecnologia ADAS da Huawei

O Deepal L07 2026 da Changan desembarcou na China no dia 13 de agosto e promete agitar o mercado. Considerado um sedã médio, ele mantém as linhas atraentes da versão anterior, com design moderno, faróis finos e maçanetas que se escondem, dando um toque mais futurista. E não podemos deixar de mencionar a lanterna traseira com impressionantes 136 LEDs, que garante um visual chamativo por onde passar.

Esse carro é o sonho de muitos, pois oferece diferentes opções: você pode escolher entre a versão BEV, que é totalmente elétrica, ou a EREV, que é um híbrido com um motor a gasolina de 1,5 litro que atua como extensor de autonomia. A BEV tem um motor elétrico de até 200 kW (ou 268 cv) e vem com opções de bateria que vão de 56,12 até 68,82 kWh, garantindo uma autonomia que varia entre 550 a 660 km. Já a versão EREV proporciona uma baita autonomia total de até 1.500 km — imagina só a liberdade para viajar sem se preocupar com recarga a cada pouco!

Para quem vive em grandes cidades e pega estrada, essa combinação de potência e eficiência é um baita alívio. E ao olhar os preços que variam de 145.900 a 165.900 yuans (algo entre 20,3 mil a 23,1 mil dólares), dá para perceber que o modelo está com um preço acessível e competitivo para o que oferece.

Em termos de tecnologia, o Deepal L07 2026 não deixa nada a desejar. Ele vem equipado com o avançado sistema Huawei Qiankun ADS 4.0 SE, que conta com três radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrassônicos e 10 câmeras para habilitar 21 funções de assistência ao motorista. Isso inclui desde estacionamento automático até controle de faixa, ideal para quem enfrenta trânsito caótico.

Por dentro, o espaço é todo pensado para o conforto. O cockpit é equipado com um AR-HUD de 55 polegadas e uma tela central de 15,6 polegadas que pode ser girada — muito útil para ajustar o que você deseja ver. E para quem se preocupa com a experiência do passageiro, vale destacar que ele conta com controle de ar-condicionado e bancos ajustáveis, tudo na palma da mão, através de uma tela sensível ao toque. Para completar, há telas nas costas dos bancos dianteiros, garantindo que os passageiros se entretenham durante a viagem.

A Changan também caprichou na estética, com cinco opções de cores para a carroceria, permitindo que cada um personalize seu L07 do jeito que preferir. No final das contas, o Deepal L07 2026 se destaca como uma competente opção no mercado chinês de sedãs médios. Com suas inovações e estilo, quem não gostaria de dar uma volta com ele pelas ruas?