SBT aumenta audiência com Bake-Off, Programa do João e Show do Milhão

No final de semana dos dias 9 e 10 de agosto, o SBT alcançou resultados significativos de audiência, especialmente com novas atrações em sua programação. Os programas Bake-Off Brasil – Mão na Massa, Programa do João e Show do Milhão EMS – Celebridades contribuíram para o crescimento da emissora comparado aos quatro fins de semana anteriores.

Sábado de Estreias e Bom Desempenho em Capitais

No sábado, a 11ª temporada de Bake-Off Brasil – Mão na Massa estreou com uma audiência nacional 34% maior, alcançando cerca de 2,6 milhões de telespectadores. Esse número representa um aumento de 15% em relação à média das últimas quatro semanas no mesmo horário.

As pesquisas de audiência nas principais regiões mostraram resultados positivos, como:

Grande São Paulo: aumento de 28%.

Grande Rio de Janeiro: crescimento de 92%.

Porto Alegre e Belo Horizonte: também apresentaram elevações nas audiências.

O programa garantiu a vice-liderança em cidades como Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Goiânia e Recife.

Em seguida, o Programa do João conseguiu atrair 3,2 milhões de espectadores em todo o Brasil, com forte adesão em capitais como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Domingo com Show do Milhão em Alta

No domingo, o Show do Milhão EMS – Celebridades, que faz parte do programa apresentado por Patrícia Abravanel, registrou um alcance médio de 18,3 milhões de pessoas. O programa obteve 6,9 pontos de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT), ficando em segundo lugar, com 30% a mais que a terceira colocada. Os telespectadores assistiram, em média, 1h48 dessa atração.

Este quadro foi exibido entre 22h45 e 23h43 e se destacou em várias cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Vitória.

Sucesso nas Redes Sociais

A edição do Show do Milhão contou com a participação de celebridades como Falcão, Danilo Gentili, Hélio de La Peña, Blogueirinha, Marcelo Adnet e Ratinho. A repercussão nas redes sociais foi notável, com a hashtag #ShowDoMilhao ficando entre os cinco tópicos mais comentados no X (antigo Twitter). Além disso, 75% das menções foram positivas, conforme os dados do Stilingue War Room.

Esses resultados reforçam o bom momento que o SBT vive em sua programação e mostram o potencial das suas novas atrações em conquistar a audiência do público brasileiro.