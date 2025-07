Custo de manutenção do Volkswagen Nivus 2026: seguro e revisões

O Volkswagen Nivus 2026 já está nas lojas do Brasil e, se você é apaixonado por SUVs, vale a pena dar uma olhada. Ele vem em quatro versões, com preços que variam de R$ 119.990 a R$ 174.990. No primeiro semestre de 2025, esse carro fez bonito nas vendas, com 22.662 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave.

Porém, a disputa está acirrada. O Nivus ficou atrás do Fiat Fastback, que vendeu 25.161 unidades nesse mesmo período. Em terceiro lugar, temos o Citroën Basalt, com 10.017 unidades comercializadas. A competição é intensa, e cada modelo busca conquistar o coração dos motoristas brasileiros.

Motor e Desempenho

Nas versões Sense, Comfortline e Highline, o Nivus traz um motor 1.0 TSI de três cilindros, que entrega até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque é de 20,4 kgfm, sempre combinado a um câmbio automático de seis marchas. Isso garante uma dirigibilidade bem suave, perfeita para o dia a dia nas cidades.

A grande novidade fica por conta da versão GTS, que vem com um motor 1.4 TSI flex de 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Para quem gosta de um pouco mais de emoção ao volante, essa versão acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,4 segundos utilizando etanol, além de alcançar uma velocidade máxima de 206 km/h. Quem não gosta de um carro que entrega um pouco de adrenalina, né?

Custo do Seguro

Se você está pensando em comprar um Nivus, é bom ficar de olho no seguro. O levantamento feito pela Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, mostrou que os preços começam em R$ 2.794,44 para o plano básico da versão Sense e podem chegar a R$ 6.553,21 para o plano completo da versão GTS. Lembre-se de que os valores podem variar bastante dependendo da sua localização.

Realizamos também uma simulação de seguro para um homem de 38 anos morando em Fortaleza. Isso ilustra bem como o preço pode mudar não só de uma cidade para outra, mas até entre bairros da mesma cidade. Vale a pena fazer algumas simulações antes de fechar negócio.

Manutenção do Nivus

Um ponto interessante do Nivus é que o Plano de Manutenção é padronizado por todo o Brasil. Ou seja, não importa onde você esteja, os preços vão ser os mesmos. Isso é bastante útil para planejar os gastos. O plano cobre peças originais e serviços realizados por profissionais autorizados.

As revisões são feitas a cada 10 mil km ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. Olha só os preços:

Revisão 10.000 km: R$ 688,88

R$ 688,88 Revisão 20.000 km: R$ 763,53

R$ 763,53 Revisão 30.000 km: R$ 682,23

R$ 682,23 Revisão 40.000 km: R$ 1.522,20

R$ 1.522,20 Revisão 50.000 km: R$ 682,23

R$ 682,23 Revisão 60.000 km: R$ 763,53

R$ 763,53 Revisão 70.000 km: R$ 857,53

R$ 857,53 Revisão 80.000 km: R$ 1.522,20

R$ 1.522,20 Revisão 90.000 km: R$ 682,23

R$ 682,23 Revisão 100.000 km: R$ 763,53

É sempre bom conferir o manual do proprietário ou ligar para a concessionária mais próxima se você tiver dúvidas. Assim, você garante que o seu Nivus esteja sempre em dia, pronto para rodar pelas cidades e estradas do Brasil. Não esqueça de prestar atenção ao que está no manual, já que a manutenção adequada é fundamental para garantir a durabilidade e o desempenho do carro.