Custo de manutenção do Fiat Titano 2026: seguro e revisões

A Fiat Titano 2026 chegou às lojas com três versões diferentes, com preços que variam de R$ 233.990 a R$ 285.990. Este modelo passou por diversas melhorias que vão deixar os apaixonados por picapes empolgados. Agora, ele conta com um motor novo, câmbio atualizado, direção elétrica e suspensão revisada. E não para por aí! Todas as versões vêm com freios a disco nas quatro rodas e um prático freio de estacionamento eletrônico.

Falando do motor, a grande novidade é a adoção do 2.2 turbodiesel da linha Multijet, mesma família que equipa o Jeep Commander, a Ram Rampage e a Fiat Toro. Esse motor entrega 200 cv a 3.500 rpm e gera incríveis 45,9 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm. Se você optar pelas versões com câmbio manual, o torque cai para 40,8 kgfm devido ao sistema de embreagem. Para quem dirige na cidade e pega um trânsito pesado, um câmbio esperto faz toda a diferença!

No primeiro semestre de 2025, a Fiat Titano vendeu 3.986 unidades, ficando atrás dos gigantes do setor. A Toyota Hilux liderou com 23.152 unidades, seguida pela Ford Ranger com 15.976 e a Chevrolet S10 com 13.783 unidades vendidas.

Quando falamos em seguro, o site Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, realizou uma pesquisa para mostrar os valores de cada versão da Titano. Os preços começam em R$ 5.628,83 para a versão Endurance MT e podem chegar a R$ 10.689,89 na versão Ranch com o plano completo. Sempre é bom lembrar que, quem já precisa de um seguro sabe que a cotação pode variar bastante, dependendo da cidade e até do bairro!

Preço do seguro do Fiat Titano 2026

Fizemos uma simulação de seguro para um motorista de 38 anos, morador de Fortaleza (CE). Isso mostra como os valores podem mudar não só de cidade para cidade, mas até dentro da mesma cidade. Vamos dar uma olhada nos preços:

Endurance : R$ 233.990,00 Plano básico: R$ 5.628,83 Plano médio: R$ 6.533,35 Plano completo: R$ 9.988,41

Volcano : R$ 263.990,00 Plano básico: R$ 5.628,83 Plano médio: R$ 6.644,43 Plano completo: R$ 10.436,59

Ranch : R$ 285.990,00 Plano básico: R$ 5.628,83 Plano médio: R$ 6.644,43 Plano completo: R$ 10.689,89

Valores das revisões do Fiat Titano 2026

Agora, vamos falar sobre como manter sua Titano em dia. As revisões são obrigatórias e precisam ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que acontecer primeiro. O melhor é que os preços das revisões são os mesmos em todo o Brasil, e o pacote inclui peças originais, óleos recomendados e mão de obra de profissionais especializados da rede autorizada.

Aqui estão os valores das revisões:

Revisão a 10.000 km: R$ 1.639,00 Revisão a 20.000 km: R$ 1.523,00 Revisão a 30.000 km: R$ 1.328,00 Revisão a 40.000 km: R$ 1.741,00 Revisão a 50.000 km: R$ 1.991,00

Se você ama dirigir e se preocupa em manter seu carro sempre em ordem, a Fiat Titano 2026 traz uma boa combinação de novidades, preço justo e custos de manutenção dentro do esperado. A emoção de dirigir e a tranquilidade de um carro bem cuidado são, afinal, parte do prazer que temos na estrada!