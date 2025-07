Zé Felipe e Ana Castela são flagrados juntos em evento

Zé Felipe e Ana Castela podem estar vivendo um romance

Os cantores Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos em uma viagem à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, levantando especulações sobre um possível romance entre os dois. A informação foi divulgada recentemente e ganhou atenção nas redes sociais, especialmente por conta da proximidade que os artistas demonstraram durante o passeio no parque.

Ambos os artistas chegaram aos Estados Unidos em momentos diferentes. Ana Castela viajou alguns dias antes da chegada de Zé Felipe, mas os dois acabaram se encontrando no famoso parque de diversões. Segundo relatos, eles não se preocuparam em esconder a companhia um do outro, o que chamou a atenção de fãs e visitantes.

Uma foto dos dois juntos, que teria sido tirada na terça-feira, circulou nas redes sociais e reforçou os rumores sobre uma possível relação. A imagem mostra Zé Felipe e Ana Castela passeando em um dos parques, sorrindo e interagindo, o que deixou muitos admirados.

Após o surgimento dessas informações, Ana Castela decidiu brincar sobre a situação nas redes sociais. Em seus stories no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo com Zé Felipe ao fundo e fez uma piada, dizendo: "Vou assumir pra vocês o Odorico [seu amigo], que está ficando com o Zé". Essa declaração foi recebida com risadas e levantou ainda mais curiosidade sobre o que realmente está acontecendo entre eles.

Além disso, a mãe de Ana Castela, Michele Castela, também se manifestou sobre as especulações. Em uma postagem, ela negou o romance, afirmando: "Mentira, mentira, mentira. Parem com essas mentiras". A declaração trouxe um tom de desmentido à repercussão que a notícia gerou, mas também alimentou o interesse do público sobre a relação dos artistas.

Diante de tudo isso, os fãs seguem ansiosos por mais informações sobre a suposta conexão entre Zé Felipe e Ana Castela, enquanto os artistas continuam a ser o centro das atenções nas redes sociais.