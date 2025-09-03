Crescimento recorde de 173% para Chevrolet Equinox em agosto

O Chevrolet Equinox desembarcou no Brasil com cara nova em dezembro de 2024. Apesar disso, suas vendas começaram um pouco devagar. Agora, na linha 2025, esse SUV chega com um motor 1.5 turbo a gasolina, disponível nas versões Activ e RS, com um visual repaginado e um conjunto de tecnologia e potência para se destacar frente a concorrentes como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross.

Em agosto, o Equinox emplacou 336 unidades, um salto impressionante de 173% em relação a julho. No total, já são 1.388 unidades vendidas em 2023. Isso mostra que, aos poucos, o modelo está se firmando no mercado. Confira como foi o desempenho mês a mês:

Janeiro : 279

: 279 Fevereiro : 192

: 192 Março : 158

: 158 Abril : 83

: 83 Maio : 118

: 118 Junho : 99

: 99 Julho : 123

: 123 Agosto: 336

Ainda entre os SUVs médios, o Toyota Corolla Cross se manteve no topo, vendendo 7.737 unidades em agosto. O Jeep Compass ficou em segundo lugar, com 4.717 emplacamentos, enquanto o CAOA Chery Tiggo 7 completou o pódio, com 3.541 unidades.

O Equinox 2025 traz um motor 1.5 turbo que entrega 177 cv a 5.600 rpm e um torque generoso de 28 kgfm a 2.000 rpm. A transmissão é automática de 8 marchas, e aqueles que gostam de um toque mais esportivo podem usar a opção de trocas manuais eletrônicas. A condução fica bem mais envolvente, perfeito para quem adora acelerar nas estradas.

Apesar de maior e mais equipado, o Equinox mantém um bom consumo de combustível: são 10,7 km/l na estrada e 9 km/l na cidade, uma eficiência que faz diferença, especialmente em longas viagens.

Falando em espaço, as medidas mostram pequenas variações entre as versões. A versão Activ tem 4.667 mm de comprimento, enquanto a RS chega a 4.657 mm. Ambas são largas, com 1.902 mm de largura, e a altura com o rack de teto atinge 1.713 mm. A distância entre-eixos é de 2.730 mm, e o porta-malas comporta 469 litros, podendo chegar a 1.799 litros com os bancos traseiros rebatidos. Ótimo para quem viaja com a família ou precisa carregar mais bagagens.

E não pense que o Chevrolet esqueceu dos equipamentos. O novo Equinox vem recheado, com seis airbags, câmera 360°, alerta de objetos esquecidos no banco traseiro, sensor de estacionamento traseiro e até farol alto adaptativo — quem dirige em estrada cheia vai adorar. O ar-condicionado é dual zone, garantindo conforto para todos os ocupantes, e os bancos dianteiros oferecem ventilação e aquecimento.

No painel, um display digital de 11 polegadas traz todas as informações de forma clara. O sistema de multimídia Chevrolet MyLink se destaca com uma tela de 11,3 polegadas que roda bem tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay, além de contar com carregador sem fio e um som de qualidade com seis alto-falantes. Para completar o visual, as rodas de alumínio de 19 polegadas têm um acabamento especial, que dão um toque extra de sofisticação.

Com tantas novidades, o Chevrolet Equinox 2025 parece que finalmente encontrou seu lugar no coração dos motoristas brasileiros. E, convenhamos, quem não gostaria de dar uma voltinha em um SUV desses?