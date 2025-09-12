Corolla Cross XRE tem desconto de R$ 14.620 para PcDs

O Toyota Corolla Cross XRE é uma opção interessante para quem busca um SUV com bom custo-benefício, especialmente para pessoas com deficiência. Essa versão intermediária vem com uma lista de equipamentos bem legal, superando a versão de entrada, a XR. Se você está de olho em um carro que oferece conforto e funcionalidade, vale dar uma olhada.

Em 2026, a Toyota decidiu incluir o Corolla Cross no programa Toyota 10. Isso significa que agora você pode contar com uma garantia estendida de até 10 anos. E o melhor: essa vantagem é gratuita e pode ser renovada todo ano ou a cada 10.000 km. É uma tranquilidade e tanto para quem busca segurança na compra.

Falando das especificações, o Corolla Cross XRE não teve mudanças no motor. Ele mantém aquele bom e velho propulsor 2.0 aspirado de quatro cilindros, que entrega até 175 cv de potência e um torque gostoso de 21,3 kgfm ao utilizar etanol. O câmbio automático CVT traz uma simulação de dez marchas, que pode ser muito prático na hora de pegar a estrada.

Em relação aos preços, a versão 2.0 XRE CVT tem um preço sugerido de R$ 191.190,00. Contudo, para quem é PcD (Pessoa com Deficiência), o valor cai para R$ 176.570,00, resultando em um desconto de R$ 14.620,00. Esses números foram checados na concessionária Toyota Inter Japan SP e, claro, podem variar dependendo da cor e dos opcionais escolhidos.

E não é só isso! Em agosto, o Corolla Cross foi o SUV mais vendido do Brasil, com 7.737 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross ficou colado em segundo lugar, com apenas 35 unidades a menos. O Hyundai Creta também fez sucesso, mas ficou atrás. Isso mostra como o Corolla Cross está conquistando seu espaço.

No quesito conforto, o XRE vem equipado com ar-condicionado digital automático Dual Zone e um acabamento que dá um toque de sofisticação. Além disso, ele possui um carregador de celular sem fio, o que facilita a vida na hora de pegar a estrada. O computador de bordo tem uma tela TFT de 12,3” super legível, perfeita para quem gosta de monitorar tudo a bordo.

E para o dia a dia, não fica para trás! O veículo conta com direção eletroassistida progressiva, faróis que acendem sozinhos e um sistema de áudio multimídia bem moderno. O Toyota Play 2.0 tem uma tela HD de 10” e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tornando as viagens ainda mais agradáveis.

Esse Corolla Cross XRE parece ser uma opção bem prática e cheia de recursos para quem curte um SUV. Dá para imaginar como ele seria ótimo em uma viagem ou no dia a dia corrido.