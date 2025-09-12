Notícias

Aumento de doenças transmitidas por insetos nos EUA

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
doença transmitida por insetos se espalha pelos EUA
doença transmitida por insetos se espalha pelos EUA

Nos Estados Unidos, a doença de Chagas tem se espalhado de forma silenciosa, com a presença do parasita responsável já registrada em 32 estados, segundo informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Essa realidade levanta preocupações, principalmente porque a falta de conscientização e a subnotificação podem transformar a doença em um problema endêmico por lá.

Essa condição, que pode ser bem grave, é causada pela picada do percevejo triatomíneo, popularmente conhecido como "barbeiro". Esse inseto transmite o parasita Trypanosoma cruzi e, com isso, a transmissão da doença se torna uma questão de saúde pública.

A expansão dos “barbeiros” nos EUA

Pesquisadores notaram que os “barbeiros” estão se espalhando mais nos EUA. O problema acontece quando esses insetos picam as pessoas, especialmente no rosto, e, ao defecar sobre a pele, introduzem o parasita por feridas ou até mesmo quando a pessoa coça o local picado.

É importante saber que a doença de Chagas não é transmitida de pessoa para pessoa. Outros modos de contágio incluem transplantes de órgãos contaminados ou a transmissão da mãe para o filho durante a gestação, o que pode complicar ainda mais a situação.

Sintomas e opções de tratamento

Os sintomas iniciais da doença de Chagas frequentemente passam despercebidos, já que podem se parecer com os de outras enfermidades. Na fase aguda, quem é afetado pode apresentar febre, inchaço nos linfonodos e o conhecido sinal de Romaña, que se caracteriza pelo inchaço dos olhos.

Se não for tratada a tempo, a infecção pode evoluir para uma fase crônica, trazendo complicações sérias como problemas cardíacos e digestivos. Nos EUA, os medicamentos benznidazol e nifurtimox são reconhecidos para o tratamento da doença.

Um grande desafio nesse cenário é a falta de um programa estruturado para controle e prevenção. Sem campanhas educativas e monitoramento eficaz, muitas pessoas não sabem que têm a doença até chegarem a uma fase mais avançada, onde o tratamento se torna mais difícil.

Desenvolvimentos futuros e vigilância necessária

Com o aumento dos casos de Chagas e a carência de estudos profundos sobre sua prevalência nos EUA, é crucial que as autoridades respondam de maneira firme à situação. Medidas simples de prevenção, como vedar portas e janelas e eliminar entulhos, podem fazer uma grande diferença no combate ao “barbeiro”.

As pesquisas continuam em busca de melhorar os métodos de tratamento e diagnóstico da doença, sempre com o objetivo de reduzir seu impacto. Espera-se que a criação de novas técnicas para detecção precoce e estratégias de erradicação do “barbeiro” ajudem a enfrentar essa ameaça crescente e garantir mais saúde para todos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

O homem que propôs a Teoria da Simulação tem um aviso preocupante sobre o uso da IA

Teoria da simulação: alerta sobre o uso da IA

32 minutos atrás
Terra 2.0? Cientistas encontram planeta fora do Sistema Solar que poderia abrigar vida

Cientistas descobrem planeta fora do Sistema Solar que pode ter vida

1 hora atrás
Crise de refugiados venezuelanos em 2025 pressiona países vizinhos do Brasil. Reportagem da Jovem Pan mostra impactos em Bolívia e Guiana, que enfrentam desafios sem apoio internacional.

Crise de refugiados venezuelanos em 3 países vizinhos do Brasil

1 hora atrás
CDC garante: Telefone e internet falharam ou cobraram serviços não contratados? Consumidor tem direito à devolução em dobro e pode receber indenização por má prestação de serviço

CDC confirma: consumidor tem direito à devolução e indenização

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo