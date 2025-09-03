Corolla Cross XR impulsiona vendas em agosto, segundo Fipe Carros

A versão XR do Toyota Corolla Cross está bombando! É a preferida de pessoas que compram através de vendas diretas, como taxistas, empresas e pessoal com deficiência. Essa galera encontrou uma opção que entrega um ótimo custo-benefício, além de conforto e espaço para rodar pela cidade ou pegar aquela estrada.

E para quem é PcD, a coisa fica ainda melhor. A isenção total de IPI e os bônus de fábrica, que podem chegar a até 18%, fazem uma diferença danada no bolso. Desde que esses descontos foram lançados, o Corolla Cross disparou nas vendas, com um boom em agosto, se tornando o SUV mais vendido do Brasil.

Mas, como tudo que brilha tem seu lado sombrio, com o sucesso, veio uma má notícia: o preço da versão XR subiu R$ 6 mil em setembro. Agora, você encontra a versão 2.0 XR CVT pelo preço de R$ 188.990. É sempre uma surpresa quando o carro que você estava de olho encarece, né? E esse aumento deve impactar também as vendas diretas. A Toyota está prometendo atualizar logo a tabela para quem compra por esses canais.

De acordo com a Fenabrave, em agosto, o Corolla Cross vendeu 7.737 unidades, uma disputa acirrada com o Volkswagen T-Cross, que emplacou 7.702 carros. Imagine só, apenas 35 unidades separaram os dois! O Hyundai Creta também entrou no jogo, com 6.649 emplacamentos. Para quem gosta de acompanhar números, a competição é de tirar o fôlego.

Falando em números, a versão XR 2.0 é a campeã de vendas, com 2.961 unidades vendidas. Logo atrás vem a XRE 2.0, com 1.916 veículos, enquanto a XRX 2.0 ficou com 718 emplacamentos. Sem contar os híbridos, onde a XRX 1.8 Hybrid vendeu 1.952 unidades. Olha só como o mercado de SUVs está quente!

Na lista dos SUVs mais vendidos de agosto, o Fiat Fastback apareceu em quarto lugar, com 5.040 unidades. O Chevrolet Tracker fechou a fila dos cinco primeiros com 4.942 emplacamentos, enquanto o Nissan Kicks seguiu logo em seguida com 4.740 vendas.

Aproveitando, se você quiser conferir o ranking dos 20 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto, é sempre bom ficar por dentro do que está em alta no mercado. Assim, na próxima vez que você estiver pensando em trocar de carro, vai saber quais modelos estão com tudo!