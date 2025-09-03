WhatsApp pode sumir do seu celular; saiba se você está em risco

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2,7 bilhões de usuários. É a forma que muita gente encontrou para se comunicar de maneira rápida e prática. No entanto, entre tantas atualizações e mudanças, é possível que o app possa deixar de funcionar em alguns celulares. Sabia disso?

Recentemente, uma atualização importante entrou em vigor no dia 1º de setembro. E, infelizmente, modelos de smartphones mais antigos podem não dar conta do recado e acabar ficando de fora dessa. Mas como saber se o seu celular vai ser afetado?

Como identificar se seu smartphone será impactado

O objetivo das atualizações do WhatsApp é sempre melhorar a segurança e oferecer novas funcionalidades. Porém, se você tem um celular que já foi lançado há cerca de nove anos, pode ser que ele tenha algumas dificuldades para rodar o aplicativo. Problemas como falta de espaço na memória, lentidão e incompatibilidade com outros apps são mais comuns em dispositivos mais antigos.

Modelos que podem ter problemas incluem diversos Androids, especialmente os que estão na versão 5.0 ou anterior. Se você tem um Samsung Galaxy Note 2, Galaxy S4 Mini ou Galaxy S3, vá se preparando: esses dispositivos não suportam mais o WhatsApp. Outros modelos da LG, como G2 Mini e Optimus G, também estão fora da lista. Da Motorola, o Droid Razr HD e o Moto G da primeira geração não conseguem rodar o app. E se você tem um Huawei Ascend D2, é bom saber que ele também ficou para trás.

A lista continua com a Sony, que tem dispositivos como o Xperia V e Xperia Z entre os modelos que não vão mais dar conta do WhatsApp. Além disso, há os celulares da HTC, como o One X e o Desire 601, que também não receberão mais as atualizações. Para os usuários de iPhone, se você tem um iPhone 5c, 5, SE da primeira geração ou um iPhone 6, e eles não foram atualizados, é bem provável que o WhatsApp também não funcione.

Esses dispositivos estão oficialmente fora do circuito do WhatsApp, o que significa que, além de não conseguirem usar o app, eles podem estar vulneráveis a ataques cibernéticos. Uma verdadeira dor de cabeça!

Para conferir se o WhatsApp está disponível no seu celular, basta ir em “Configurações” e procurar por “Informações do dispositivo” ou “Sobre o telefone”. Verifique se o seu sistema operacional, seja Android ou iOS, ainda é compatível. Se quiser garantir que está tudo atualizado, siga para “Configurações”, “Sistema” e selecione “Atualização”.