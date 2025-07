Controlador L4 da Pony.ai atinge 2 milhões de km em robotaxis

A Pony.ai, uma das campeãs quando o assunto é direção autônoma, trouxe uma novidade e tanto: seu novo sistema de direção autônoma de nível 4 (L4) já percorreu mais de 2 milhões de quilômetros em testes. Isso mostra que a tecnologia realmente está se aprimorando, lidando com os perrengues do dia a dia do trânsito com muito mais confiança.

Esse salto para a segurança e eficiência é impulsionado pelo controlador de domínio que a Pony.ai desenvolveu. Ele é poderoso e bem equipado, com três chips NVIDIA OrinX trabalhando na boa e um quarto chip para garantir uma redundância, o que significa que, se um falhar, outro assume o controle sem estresse. O resultado? Uma capacidade de processamento de 1.016 TOPS — um número que permite ao carro tomar decisões em tempo real, algo crucial quando estamos enfrentando aquela confusão do trânsito.

A grande sacada dessa nova geração é que a Pony.ai conseguiu deixar tudo mais leve, compacto e econômico. Tem tecnologia que reduz em até 80% o tamanho, peso, consumo de energia e custo em relação ao modelo anterior. Para quem vive em grandes cidades, isso pode transformar a experiência ao volante.

O controlador centraliza diversas funções importantes, como sensores e gerenciamento de energia, tudo para simplificar o layout interno do veículo. Com menos fios e componentes, a produção em massa também acaba sendo mais ágil e menos complicada, fazendo com que a montagem de um veículo autonômo seja algo quase tranquilo.

A segurança foi uma preocupação central nesse projeto. O sistema conta com um resfriamento que não depende de energia e pode se manter em operação mesmo se o sistema principal der problema. No caso de uma falha, um controlador reserva aciona-se e faz o carro parar de forma segura. Isso pode ser bem tranquilizador para quem se preocupa com a possibilidade de falhas no sistema enquanto está na estrada.

Mas não é só isso. A arquitetura do veículo possui múltiplas camadas de proteção. Se algo der errado, ele ainda pode operar em modo de emergência, mantendo a visão e controle essenciais. Isso é especialmente útil em cruzamentos e rampas, garantindo que todos a bordo fiquem seguros.

A visão da Pony.ai é clara: a segurança vem em primeiro lugar. Com recursos de aprendizado por reforço e algoritmos de ponta, a promessa é que essa tecnologia possa oferecer uma condução ainda mais segura do que a humana, enfrentando situações complexas como aquelas que vemos no dia a dia.

Essa nova geração foi apresentada em abril durante o Salão de Xangai, e a coisa parece promissora. Com componentes que têm um ciclo de vida projetado para durar até 10 anos ou cerca de 600 mil quilômetros, é investimento certo para quem quer um veículo autônomo durável e de confiança.

A Pony.ai já está de olho na produção em massa, que começará em 2025, com planos de colocar mil veículos autônomos nas ruas ainda neste ano. Isso é um grande passo para tornar a mobilidade mais eficiente, segura e acessível a todos. E quem já sonhou com um dia onde os carros se dirigem sozinhos pode estar mais perto do que imagina!