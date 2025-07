Mac DeMarco lança vídeo da nova canção “Holy”

O músico Mac DeMarco lançou uma nova música chamada "Holy", que faz parte do seu próximo álbum intitulado Guitar. A música ganhou um vídeo gravado pelo próprio artista, onde ele aparece comendo uma maçã.

O álbum Guitar será lançado no dia 22 de agosto. DeMarco é responsável por todas as etapas da produção, desde a composição até a gravação e mixagem das faixas. No mês passado, ele já havia divulgado a faixa principal do disco, chamada "Home".

Para promover o novo trabalho, DeMarco iniciará uma turnê que vai levar suas novas músicas para diferentes cidades. A turnê começa no dia 29 de agosto, em Los Angeles, e passará por várias cidades importantes nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Europa e no Japão. O músico já tem apresentações agendadas até maio de 2026, o que indica um longo período na estrada.

O álbum e a turnê prometem ser um marco na carreira de DeMarco, que é conhecido por seu estilo único e pela originalidade em suas produções musicais.