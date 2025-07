BYD lança SUV híbrido Sealion 6 DM-i em Singapura

A BYD deu um passo importante e acaba de lançar o Sealion 6 DM-i em Singapura. Esse é o primeiro modelo híbrido da marca no país, conhecido na China pelo nome de Song Plus DM-i. O preço inicial é de S$212.888, que equivale a cerca de US$ 166 mil, incluindo o COE, uma taxa obrigatória para quem quer emplacar um veículo por lá.

Esse novo SUV chega para expandir as opções da BYD em Singapura e tentar atender a vários tipos de consumidores. A marca já tem no mercado local outros elétricos, como o Dolphin, Seal, Sealion 7 e o Atto 3 (também conhecido como Yuan Plus na China). Além disso, tem o M6 e o monovolume D9 MPV da submarca Denza, o que mostra que a BYD está realmente investindo no mercado.

E parece que a estratégia está funcionando! Em 2024, a BYD se tornou a marca de veículos mais vendida em Singapura, com impressionantes 6.191 carros vendidos, segundo dados da Autoridade de Transporte Terrestre do país. Isso é um sinal claro de que os consumidores estão começando a abraçar as novas opções de mobilidade.

No cenário global, a BYD também não está para brincadeira. Apenas em junho, a empresa vendeu 382.585 veículos de nova energia, um aumento de 12% em relação ao mesmo mês de 2023. A inovação é a palavra-chave, e a marca acabou de estrear uma estação inteligente de troca de baterias para táxis na Tailândia. Quem já pegou um trânsito chato sabe como a bateria pode ser um ponto crucial na experiência de dirigir.

E as vendas internacionais? Um verdadeiro estouro! Em junho, foram 90.049 unidades exportadas, marcando o sétimo recorde mensal seguido e um crescimento de mais de 233% em comparação com o ano anterior. Recentemente, a BYD anunciou que adiou o início da produção em massa de veículos elétricos na Hungria para 2026, mas quem está animado para ver como essa marca vai continuar a evoluir? A corrida pela eletrificação tem tudo para esquentar.