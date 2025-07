Concurso seleciona os carros de polícia mais estilosos dos EUA

Todo ano, acontece uma competição curiosa nos Estados Unidos: as polícias estaduais disputam o título de melhor viatura policial do país. É aí que os veículos mais estilosos de cada estado são exibidos e votados pelo público na internet. Imagina a mistura de criatividade e estilo que isso gera!

A Califórnia, sempre cheia de charme, se destacou usando a icônica Golden Gate Bridge como pano de fundo. O destaque da foto ficou por conta de um Charger moderno da polícia rodoviária, posando em frente a esse ícone, com um veleiro ao fundo. É uma combinação que facilmente captura a essência californiana.

Do outro lado, o Kansas surpreendeu com uma vibe artística. Eles posicionaram suas viaturas Dodge em frente a uma enorme obra de arte chamada “Prairie Thunder”, de Christian Stanley. O resultado ficou incrível, uma verdadeira obra de arte sobre rodas no cenário aberto do estado.

E quem disse que a união entre cães e carros não funciona? O Colorado ganhou um prêmio especial ao incluir um simpático cão policial ao lado de um poderoso Ford Mustang. Uma imagem que celebra o trabalho em equipe nas estradas!

Por falar em natureza, Oklahoma arrasou com uma foto mostrando um imponente bisão perto de uma viatura. É uma linda representação da fauna local que deu um toque especial à cena. No Texas, o cavalo também recebeu uma menção honrosa, destacando a conexão do estado com sua tradição.

No entanto, nem todos se esforçaram tanto assim. A Pensilvânia acabou levando o “prêmio da foto sem graça”, com uma imagem simples de um Chevrolet Tahoe em um dia de inverno, sem nada que chamasse a atenção. Bota um pouco de alma na foto, gente!

Wyoming, apesar de ter paisagens deslumbrantes como o Grand Teton e Yellowstone, enviou uma foto que não fez jus à beleza natural do estado. Eles podiam ter aproveitado melhor o cenário, né?

Nevada surpreendeu com uma imagem que parecia toda editada no Photoshop. Um Mustang em frente à represa Hoover, cercado por ovelhas selvagens. Na verdade, o carro estava lá mesmo, mas as ovelhas foram adicionadas digitalmente, criando um impacto visual inesperado.

Por último, o Corvette da Flórida foi eleito a viatura mais impressionante, não só pela beleza, mas também pela performance em altas velocidades — mesmo que, na prática, seja muito usado mais para publicidade e promoção.

Essa competição é uma bela demonstração de que, além da força, as polícias americanas também sabem se divertir e expressar a identidade de cada estado. Recentemente, um ladrão roubou um Mustang no Texas, dizendo que iria entregar documentos secretos à CIA. Mostra como esse carro é tão popular!