Amazon Prime Day nos EUA: descontos de até 57% para viajantes

Amazon Prime Day oferece descontos nos Estados Unidos

O Amazon Prime Day está em andamento nos Estados Unidos, e a varejista está promovendo uma variedade de descontos em produtos, com algumas ofertas chegando até 57% de redução no preço. Esse evento é uma ótima oportunidade para quem planeja viajar e precisa de gadgets e acessórios essenciais.

Ofertas imperdíveis para viajantes

Se você está em busca de itens que facilitem suas viagens, confira algumas das melhores ofertas disponíveis:

Apple AirPods Pro (2ª Geração) – com 40% de desconto, saindo por U$149,00. Beats Studio Pro – com 51% de desconto, por U$169,95. Bose QuietComfort – com 43% de desconto, totalizando U$199,00. Apple AirTag (Pacote com 4 unidades) – com 34% de desconto, por U$64,99. Tile Mate Bluetooth Tracker – também com 34% de desconto, custando U$53,19. Apple iPad (9ª Geração) – com 17% de desconto, totalizando U$399,49. Apple Watch SE (2ª Geração) – com 27% de desconto, por U$219,00. Anker Portable Charger – com 45% de desconto, saindo por U$29,99. Universal Travel Adapter – com 30% de desconto, totalizando U$17,59. Travel Laptop Backpack – com impressionantes 57% de desconto, disponível por U$17,37.

Esses produtos são especialmente úteis para quem está sempre em movimento, tornando suas experiências de viagem mais confortáveis e práticas.

Comparação de preços com o Brasil

Para se ter uma ideia das economias que podem ser feitas, um par de Apple AirPods Pro na Amazon Brasil custa cerca de R$2.099,00. Ao considerar o preço da Amazon dos EUA e a cotação do dólar em R$5,54, a compra pode resultar em uma economia de aproximadamente R$1.273,54, dependendo da forma de pagamento.

Outra comparação relevante é o iPad de 9ª geração, que é vendido na Amazon Brasil por R$5.599,00. Comprando nos EUA, o desconto pode chegar a R$3.385,83.

Facilidades na compra

Para os que não podem receber os produtos imediatamente, a Amazon oferece o serviço Amazon Locker. Com esse recurso, você pode retirar suas compras em armários automatizados espalhados por várias localidades nos EUA, tornando a experiência ainda mais conveniente.

Dicas para compras internacionais

Se você planeja viajar para os Estados Unidos, este é um bom momento para comprar produtos da Apple com descontos significativos. Lembre-se de ajustar as configurações do site da Amazon para o endereço nos EUA, o que facilitará a navegação nas ofertas.

Além disso, para quem está pensando em comprar dólares para sua viagem, há a possibilidade de abrir uma conta na Nomad e obter cashback na compra da moeda.

Essas ofertas são uma excelente oportunidade para todos que desejam adquirir itens de qualidade a preços reduzidos, tornando a experiência de compra mais acessível e vantajosa.