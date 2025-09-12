Comparação ponto a ponto entre eles

Após o sucesso dos SUVs H6 e Tank 300, a GWM saiu da toca com o H9, um modelo que promete balançar o mercado. Este grandalhão busca competir diretamente com nomes de peso como o Toyota Hilux SW4, que já tem seu espaço garantido. A pergunta que fica é: será que o H9 consegue enfrentar esse gigante?

Vamos dar uma olhada nas especificações técnicas e detalhes dos dois modelos para entender se o H9 tem força suficiente para competir com o SW4.

O Haval H9 chega como uma opção bem atrativa, custando R$ 309.000. É um preço bastante competitivo, cerca de R$ 110.000 a menos que o SW4 mais básico, que custa em torno de R$ 419.090. Mas vale lembrar que o preço do H9 sobe para R$ 319.000 a partir do dia 20 de setembro.

### Motor e câmbio

Por sua vez, o H9 traz um motor 2.4 turbodiesel, gerando 184 cv e 48,9 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de nove marchas. Um detalhe que pode fazer a diferença no dia a dia é que ele acelera de 0 a 100 km/h em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 165 km/h. O consumo gira em torno de 9,1 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Para quem dirige muito em rodovia, é uma informação importante.

O Toyota utiliza o motor 2.8 turbodiesel, que entrega 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Isso significa que é um pouquinho mais potente e vai de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos, com uma velocidade máxima de 180 km/h. O consumo é um pouco melhor, com 9,3 km/l urbano e 10,5 km/l na estrada. Para quem enfrenta muito o trânsito, isso pode ser um fator decisivo.

### Tamanho e proporções

O H9 é um dos maiores da categoria com 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura. O espaço interno é generoso, com um porta-malas que varia de 88 litros, se você estiver usando todos os assentos, até 1.580 litros quando tudo está rebatido. Muito espaço para quem adora viajar ou precisa levar a família toda.

O SW4, apesar de menor (4,79 m de comprimento), também não fica atrás no conforto. Ele oferece um porta-malas de 500 litros com os assentos em uso, que sobe para 716 litros quando os assentos estão rebatidos. Para quem está sempre em movimento, esses números podem ser essenciais.

### Interior e equipamentos

No quesito tecnologia e conforto, o Haval H9 não decepciona. Ele vem recheado com suspensão dianteira independente, faróis LED, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com massagem e uma tela multimídia de 14,6” que é um show à parte. E como se não bastasse, o H9 ainda tem garantia de 10 anos, um baita diferencial.

Já o interior do SW4 é onde ele realmente fica para trás. Com um design que não mudou muito desde 2016, ele ainda utiliza painéis tradicionais e não tem o mesmo frescor dos novos modelos. Ele tem um bom número de equipamentos, como câmeras 360º e ar-condicionado automático, mas não chega a ser tão inovador quanto seu concorrente.

### Comparativo final

Resumindo a disputa, o GWM H9 chega com a proposta de trazer bom custo-benefício e tecnologia, enquanto o Toyota Hilux SW4 se apoia na tradição e na confiabilidade que conquistou ao longo dos anos. Para quem vive em busca de novidade e economia, o H9 parece ser uma escolha mais atrativa. Por outro lado, quem valoriza uma marca consolidada e um pós-venda mais robusto pode preferir o SW4.

Estamos diante de uma escolha de perfil de consumidor: inovação contra tradição.