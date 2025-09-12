Bajaj em Manaus recebe investimento de US$ 10 milhões

A Bajaj do Brasil está acelerando sua presença no mercado nacional com a expansão da fábrica em Manaus, no Amazonas. Essa decisão vem na esteira do aumento da demanda por suas motocicletas, e a marca está buscando parcerias locais para fortalecer a produção, especialmente nas etapas de soldagem e pintura dos chassis. Isso não apenas otimiza os processos, mas também traz mais autonomia à fábrica.

A soldagem agora está a cargo da Bendsteel, uma empresa que atua na Zona Franca de Manaus desde 2009. Eles investiram em braços robóticos, vindos diretamente da Índia, para automatizar cerca de 90% do processo. Essa automação significa que as partes que antes eram importadas podem ser produzidas por aqui mesmo. Se você já viu uma soldadora robótica em ação, sabe o quanto isso pode aumentar a precisão e a eficiência da produção.

Do outro lado, a pintura dos chassis ficará por conta da Galvasistem, que traz uma tecnologia de galvanoplastia e pintura KTL. Isso garante que os chassis tenham uma proteção anticorrosiva bem superior, mantendo a sustentabilidade em mente. Ter uma empresa assim em Manaus é uma grande vantagem para a marca.

Inaugurada em junho de 2024, a fábrica começou com uma capacidade de produção para 20 mil motos por ano. No seu primeiro ano de funcionamento, foram geradas mais de 9 mil unidades, e entre janeiro e agosto de 2025, impressionantes 19 mil motos saíram da linha de produção. Com a ampliação, a meta é chegar a 48 mil motos em 2026. Para quem gosta de garantir um bom custo-benefício, isso é um sinal positivo de que a Bajaj está se comprometendo a atender melhor o mercado brasileiro.

O investimento inicial no Brasil foi de US$ 12 milhões em 2022. Agora, a matriz na Índia liberou mais US$ 10 milhões, permitindo que a fábrica produza até 200 motos por dia, com cerca de 200 colaboradores envolvidos nas etapas de montagem e controle de qualidade. Essa entrega se reflete no crescente número de concessionárias espalhadas por 23 estados, mostrando que a marca não está apenas lançando modelos no mercado, mas também desenvolvendo uma rede sólida de suporte.

Atualmente, o catálogo da Bajaj inclui modelos como a Pulsar N150, Dominar NS160, Dominar NS200 e Dominar 400. E as novidades não param por aí: a Pulsar NS400Z, que promete um motor de 373 cm³ e 43 cv, está a caminho. Se você é um entusiasta de motocicletas, com certeza está animado com as inovações que estão por vir!