Colisão do Li Auto i8 com caminhão gera polêmica na China

O lançamento do novo elétrico Li Auto i8, no dia 29 de julho, causou um burburinho danado nas redes sociais. E não foi por causa de design moderno ou tecnologia avançada, mas sim de um teste de colisão bastante surpreendente. Imagine a cena: o i8 colidindo de frente com um caminhão a 100 km/h. O impacto foi tão forte que levantou as rodas do caminhão e despedaçou a cabine. Não é todo dia que a gente vê uma coisa dessas!

Logo em seguida, a Li Auto veio a público e explicou que o teste tinha sido feito por uma agência independente e que, pasmem, a estrutura do carro se manteve firme e forte. As colunas (aquele suporte essencial nas laterais do carro) e os airbags funcionaram direitinho, sem vazamentos ou incêndios na bateria. Isso é um bom sinal, especialmente para quem se preocupa com a segurança ao dirigir.

O CEO da marca, Li Xiang, até enfatizou que o caminhão utilizado no teste era um Dongfeng Liuzhou de 8 toneladas, mas sem carga. Ele queria mostrar o potencial e a resistência do i8, que eles alegaram se sair bem nessa situação extrema.

Mas não demorou muito para que a polêmica começasse. No dia seguinte, comentários começaram a pipocar nas redes. Alguns internautas questionaram a autenticidade do teste, dizendo que parecia uma grande encenação. A fabricante do caminhão não se fez de rogada e afirmou que as pessoas perceberiam o engano.

A situação ficou ainda mais tensa quando a Li Auto decidiu borrar a marca do caminhão no vídeo oficial. Isso deixou a impressão de que a empresa poderia estar se sentindo pressionada pela reação negativa.

No dia 31 de julho, a Dongfeng acusou a Li Auto de usar indevidamente a imagem do caminhão, alegando que aquele teste não refletia a realidade do trânsito e poderia prejudicar a concorrência. A Li Auto se defendeu, afirmando que o teste foi realizado de acordo com normas rigorosas e conduzido sem influência interna.

Um instituto de pesquisa automotiva na China ainda confirmou que seguiram todos os padrões técnicos. Mas a Dongfeng continuou a insinuar que pode haver algo de errado nos resultados, sugerindo que a suspensão do caminhão poderia ter sido alterada.

Enquanto isso, a internet se divertiu com a situação, com muitos dizendo que só acreditariam num novo teste se os CEOs estivessem dentro dos carros. A discussão se transformou em meme, fazendo com que a situação se tornasse até cômica nas redes sociais.

Esse episódio fez surgir um debate maior sobre propagandas exageradas no segmento automotivo. Para muitos, é difícil engolir a ideia de que um carro de 2,6 toneladas consiga levantar um caminhão de 8 toneladas. A desconfiança do público em relação à Li Auto cresceu e, claro, o vídeo se tornou um verdadeiro hit meme na web. Esse desenrolar todo é um lembrete de como a comunicação é importante no mundo automobilístico, especialmente em tempos em que a autenticidade é cada vez mais valorizada.