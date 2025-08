Quatro pessoas internadas após vazamento de monóxido em hotel

Quatro pessoas foram levadas ao hospital após uma suspeita de vazamento de gás monóxido de carbono no Ashore Hotel, localizado em Ocean City, Maryland, na manhã de sexta-feira.

O Corpo de Bombeiros de Ocean City recebeu um chamado sobre a ativação do detector de monóxido de carbono no hotel, situado na 10100 Coastal Highway, pouco depois das 11h. Ao chegarem ao local, os bombeiros utilizaram equipamentos de medição para verificar a presença do gás.

Devido ao número de pessoas que precisaram de atendimento médico, equipes de emergência adicionais foram acionadas para auxiliar na situação. Quatro pessoas foram encaminhadas ao hospital com níveis elevados de monóxido de carbono no sangue. No total, 18 pessoas foram avaliadas, sendo que 13 delas foram examinadas no próprio local. Uma pessoa optou por não receber atendimento.

O monóxido de carbono é um gás inodoro e incolor, que pode causar doenças graves ou até morte se inalado em grandes quantidades. Em uma publicação nas redes sociais, o Tidal Health informou que todos os quatro internados já receberam alta do hospital.

Após o incidente, inspetores de edifícios da cidade, representantes da companhia de gás e membros do Escritório do Comissário de Incêndio permaneceram no local para investigar as causas do vazamento.