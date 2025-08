Classe G alcança marca de 600 mil unidades vendidas

A Mercedes-Benz acaba de atingir uma marca impressionante: o 600.000º Classe G produzido. E não é qualquer unidade, mas um G580 totalmente elétrico, na elegante cor preto Obsidian. Esse monstro das estradas, que é fabricado em Graz, na Áustria, desde 1979, vai direto para a garagem de um cliente. E olha, não é todo dia que você vê um carro comemorativo assim sendo tratado como se fosse só mais um na linha.

Quando a marca celebrou a 500.000ª unidade há pouco mais de dois anos, eles lançaram uma edição especial chamada G-Class Edition Stronger Than the 1980s. Agora, em menos de três anos, já foram mais 100 mil carros! Para colocar em perspectiva, a transição de 300 mil para 400 mil levou três vezes mais tempo. Isso demonstra um fluxo de produção bem ágil, não acha?

O Classe G sempre foi um favorito, superando até mesmo outros modelos da Mercedes, como o Classe S e o Classe E. O que começou como um jipe militar se transformou em um SUV luxuoso que tem lista de espera que chega a durar anos. É inacreditável, certo?

Parte desse sucesso se deve à personalização. Mais de 90% dos compradores escolhem alguma opção do programa Manufaktur, que permite uma verdadeira customização do veículo, com pinturas exclusivas e acabamentos artesanais. E se você acha que escolher uma cor é fácil, pense de novo: são mais de 20 mil opções de tonalidades!

Quando falamos do design, a gente nota que o Classe G não perdeu sua essência. O seu formato quadrado ainda desafia as regras de aerodinâmica e continua firme e forte no mercado. A estrutura é robusta, com chassi sobre longarinas e três diferenciais bloqueáveis. É esses detalhes que dão a sensação de que você está dirigindo um verdadeiro tanque, mesmo que agora o carro ofereça conforto de bancos massageadores e uma central multimídia de última geração.

Agora a novidade é o G580 EQ, que traz a eletrificação para um ícone sem sacrificar sua identidade. O jipão se tornou elétrico, resultando em um carro mais silencioso e limpo, mas ainda com aquele ar robusto que a gente ama. Essa capacidade de se manter relevante, mesmo com as tendências mudando, é uma das razões pelas quais o Classe G continua firme.

No Brasil, a versão disponível é a AMG G 63 Manufaktur, com um preço a partir de R$ 2.146.900. E se o comprador quiser deixar o carro com a sua cara, isso pode custar bem mais. É claro que, com tantas opções de personalização, quase todo mundo acaba querendo fazer isso. É uma verdadeira paixão!