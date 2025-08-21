Citroën reduz preço do Basalt Feel T200 CVT em R$ 25 mil para PcD

O Citroën Basalt Feel T200 CVT, na elegante cor Preto Perla Nera e com a saudação de zero km, está dando o que falar! Este modelo 2025/2025 se destaca por ser direcionado exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD) na modalidade de vendas diretas, com um precinho bem camarada que já leva em conta as isenções de IPI e ICMS. Se você está de olho, essa é uma oportunidade incrível!

A oferta vai de 6 de agosto a 3 de setembro de 2025, ou até que as 20 unidades disponíveis se esgotem. Além disso, vale a pena confirmar com as concessionárias Citroën espalhadas pelo país sobre a documentação necessária e as opções de financiamento. Nunca é demais estar bem informado, né?

Falando em preços, o Basalt Feel T200 CVT tem um valor sugerido de R$ 118.290,00, mas para quem se encaixa nos critérios PcD, o preço dá aquela caidinha legal para R$ 92.440,00. Isso significa um alívio de R$ 25.850,00 no bolso, o que é um baita desconto!

Quando olhamos para o cenário automobilístico, o Fiat Fastback tem mostrado um bom desempenho, vendendo 31.368 unidades de janeiro a julho de 2025, ultrapassando o Volkswagen Nivus que ficou com 28.439 vendas. O Citroën Basalt também está se destacando, com 11.630 unidades comercializadas até agora. E quem diria, o líder entre os SUVs continua sendo o Volkswagen T-Cross, com impressionantes 53.554 emplacamentos.

O Basalt Feel T200 CVT não é só bonito, mas também conta com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv de potência, combinado com um câmbio automático de 7 marchas. Sabe aquele momento em que você precisa dar uma acelerada no trânsito? Esse motor pode fazer a diferença.

Uma outra grande vantagem desse SUV é o espaço interno. Ele parece ter sido desenhado pensando no conforto, e o porta-malas de 490 litros é super generoso. Isso é especialmente importante para o público PcD, que muitas vezes precisa de um espaço extra. O carro tem 4,34 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 1,58 metro de altura, com uma distância entre-eixos de 2,64 metros. Não dá para negar que ele tem presença!

Essas características tornam o Citroën Basalt Feel T200 CVT uma opção interessante, não só pelo preço, mas pela versatilidade e conforto que ele oferece, ideal para aqueles que buscam um SUV prático e estiloso. Com todas essas informações fresquinhas, fica mais fácil imaginar como seria dirigir um carro que une economia, praticidade e conforto no dia a dia.