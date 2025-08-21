Mundo Automotivo

Citroën reduz preço do Basalt Feel T200 CVT em R$ 25 mil para PcD

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Citroën baixa preço do Basalt Feel T200 CVT em R$ 25 mil para PcD em agosto
Crédito da imagem: Allma Seminovos Ribeirão Preto

O Citroën Basalt Feel T200 CVT, na elegante cor Preto Perla Nera e com a saudação de zero km, está dando o que falar! Este modelo 2025/2025 se destaca por ser direcionado exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD) na modalidade de vendas diretas, com um precinho bem camarada que já leva em conta as isenções de IPI e ICMS. Se você está de olho, essa é uma oportunidade incrível!

A oferta vai de 6 de agosto a 3 de setembro de 2025, ou até que as 20 unidades disponíveis se esgotem. Além disso, vale a pena confirmar com as concessionárias Citroën espalhadas pelo país sobre a documentação necessária e as opções de financiamento. Nunca é demais estar bem informado, né?

Falando em preços, o Basalt Feel T200 CVT tem um valor sugerido de R$ 118.290,00, mas para quem se encaixa nos critérios PcD, o preço dá aquela caidinha legal para R$ 92.440,00. Isso significa um alívio de R$ 25.850,00 no bolso, o que é um baita desconto!

Quando olhamos para o cenário automobilístico, o Fiat Fastback tem mostrado um bom desempenho, vendendo 31.368 unidades de janeiro a julho de 2025, ultrapassando o Volkswagen Nivus que ficou com 28.439 vendas. O Citroën Basalt também está se destacando, com 11.630 unidades comercializadas até agora. E quem diria, o líder entre os SUVs continua sendo o Volkswagen T-Cross, com impressionantes 53.554 emplacamentos.

O Basalt Feel T200 CVT não é só bonito, mas também conta com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv de potência, combinado com um câmbio automático de 7 marchas. Sabe aquele momento em que você precisa dar uma acelerada no trânsito? Esse motor pode fazer a diferença.

Uma outra grande vantagem desse SUV é o espaço interno. Ele parece ter sido desenhado pensando no conforto, e o porta-malas de 490 litros é super generoso. Isso é especialmente importante para o público PcD, que muitas vezes precisa de um espaço extra. O carro tem 4,34 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 1,58 metro de altura, com uma distância entre-eixos de 2,64 metros. Não dá para negar que ele tem presença!

Essas características tornam o Citroën Basalt Feel T200 CVT uma opção interessante, não só pelo preço, mas pela versatilidade e conforto que ele oferece, ideal para aqueles que buscam um SUV prático e estiloso. Com todas essas informações fresquinhas, fica mais fácil imaginar como seria dirigir um carro que une economia, praticidade e conforto no dia a dia.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Plataforma permite que europeus comprem elétricos direto da China

Plataforma facilita compra de veículos elétricos da China na Europa

44 minutos atrás
Lexus surpreende e revela o conceito de seu próximo supercarro

Lexus apresenta conceito de novo supercarro inédito

48 minutos atrás
Volkswagen cobra assinatura para desbloquear potência de motor já existente

Volkswagen oferece desbloqueio de potência do motor por assinatura

1 hora atrás
Antes de parceria com Hyundai, GM já vendeu SUV da Suzuki no Brasil

GM vendeu SUV da Suzuki no Brasil antes de parceria com Hyundai

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo