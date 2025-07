Citroën oferece desconto de R$ 25.850 no Basalt Feel 1.0 MT PcD

O Citroën Basalt Feel 1.0 MT, na elegante cor preta chamada Perla Nera, é uma ótima opção que está disponível exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Esse carro, modelo 2025, pode ser adquirido através de vendas diretas e já vem com isenção total de IPI e parcial de ICMS. E o melhor: mesmo com câmbio manual, ele traz um bom pacote de tecnologia e conforto.

Se você está interessado, é bom ficar por dentro das informações necessárias. Primeiro, é preciso apresentar um laudo médico que comprove a deficiência física, que pode ser emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Com esse documento em mãos, você pode solicitar as isenções de impostos. A isenção de ICMS e IPVA vai para a Receita Estadual, enquanto a de IPI e IOF deve ser feita na Receita Federal. Uma burocracia que vale a pena, especialmente considerando os benefícios.

Falando em benefícios, o preço de tabela do Basalt Feel 1.0 MT é de R$ 118.290,00, mas para quem tem direito à isenção, o valor cai para R$ 92.440,00. Um desconto de R$ 25.850,00 não é algo que se vê todo dia, certo? Apesar de as variações de preço poderem ocorrer de acordo com o estado, essa é uma excelente oportunidade.

Esse modelo vem bem equipado. São quatro airbags — tanto para motorista quanto passageiro, além dos laterais — garantindo mais segurança. Para quem gosta de som, os seis alto-falantes proporcionam uma experiência agradável, e o sistema de freios com ABS, ESC, ASR e EBD adiciona ainda mais confiança ao dirigir. E quem não aprecia um ar-condicionado funcional e rodas de liga leve de 16 polegadas, não é mesmo?

Agora, se você é fã de tecnologia, vai adorar a central multimídia Citroën Connect, com uma tela touchscreen de 10 polegadas, além de suporte para espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso traz muito mais praticidade, especialmente em viagens. E o painel digital de 7 polegadas é um charme à parte. Para os passageiros, o conforto está garantido, pois o apoio de cabeça ajustável é um grande diferencial.

Os bancos traseiros são rebatíveis e trazem o sistema ISOFIX para cadeirinhas, excelente para quem tem crianças. E ainda tem conectividade via Bluetooth, câmera de ré, vidros elétricos e volante multifuncional — tudo pensado para tornar o dia a dia mais prático e divertido ao volante.

Essa versão do Citroën Basalt Feel 1.0 MT definitivamente se destaca. É uma opção sólida, com um bom equilíbrio entre tecnologia, segurança e conforto, tudo sem deixar de lado a praticidade necessária para pessoas com deficiência.