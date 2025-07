MSI 2025: queda de audiência em relação a 2024 antes da final

Seis equipes estão na disputa pelo título do Mid-Season Invitational 2025, com a última semana marcada por confrontos decisivos. Embora o evento internacional de League of Legends esteja atraindo um número significativo de espectadores, ainda se apresenta abaixo dos recordes do ano passado. Mesmo com uma cobertura mais ampla e um formato que busca engajar melhor o público, as audiências caíram em diversas faixas etárias.

Na última rodada, as equipes europeias G2 Esports e KOI foram eliminadas. Do lado da Coreia do Sul, as equipes LCK se destacaram: a Gen.G venceu a Anyone’s Legend em uma partida disputada, com um resultado de 3 a 2. Já a equipe T1, campeã mundial, derrotou a Bilibili Gaming com uma vitória contundente de 3 a 0. As partidas da T1 registraram um pico de audiência de 1,8 milhão de espectadores, estabelecendo um novo recorde para o torneio até então. Agora, os olhos estão voltados para um confronto entre as duas equipes coreanas, que lutam por uma vaga na final.

Apesar do aumento gradual na audiência do MSI 2025 em relação aos estágios anteriores, o evento não conseguiu acompanhar o crescimento explosivo do ano passado. Mesmo com uma fase de Play-In mais curta, o número de espectadores nos playoffs tem sido inferior ao do MSI 2024 por dois motivos principais.

Primeiro, a audiência média caiu em torno de 7 a 8% em relação ao mesmo ponto do torneio do ano passado. Para a audiência de pico, a queda é ainda mais acentuada, de 27%. Até agora, não houve partidas que gerassem o mesmo alvoroço do confronto empolgante entre T1 e G2 Esports na fase inicial dos playoffs no ano anterior.

Um dos fatores que contribui para esses números menores é a ausência de equipes favoráveis, que costumam atrair mais espectadores. Em 2024, por exemplo, equipes como Team Liquid e Fnatic despertaram grande interesse. Este ano, apesar dos avanços da FlyQuest, a equipe ainda não desperta o mesmo entusiasmo da audiência norte-americana que marcas como a Team Liquid geravam.

As estatísticas mostram que, em geral, a maioria dos públicos observou uma redução no engajamento em relação ao ano passado. A única exceção notável são as transmissões em espanhol, que tiveram um aumento significativo graças à equipe KOI. Essa equipe conta com uma base de fãs espanhola bastante engajada, atraída pela cobertura intensa de Ibai “Ibai” Llanos, um dos streamers mais influentes do mundo e co-proprietário da equipe.

Nos próximos dias, será interessante ver se as tendências de audiência mudam. O MSI retorna hoje com uma partida eliminatória entre Anyone’s Legend e os representantes de Taiwan, CTBC Flying Oyster. No dia seguinte, Bilibili Gaming enfrentará o último representante da América do Norte, FlyQuest. E no dia seguinte, ocorrerá um verdadeiro duelo entre os campeões do MSI e os campeões mundiais: Gen.G contra T1.

No ano passado, o evento atingiu seu ponto máximo de audiência durante a final do torneio entre T1, que busca um lugar na grande final mais uma vez. Mesmo com os números mais modestos apresentados até agora, ainda há chance de que o MSI 2025 crie um novo marco de audiência.

Acompanhe toda a ação e as estatísticas ao vivo do torneio.