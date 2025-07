Citroën oferece desconto de R$ 23.551 no Basalt Feel T200 CVT para PcD

O Citroën Basalt Feel T200 CVT é uma ótima pedida para quem busca um carro com bom custo-benefício, especialmente se você se enquadra no grupo de pessoas com deficiência (PcD). Durante o mês de julho, o modelo está com condições especiais, que incluem descontos significativos. Se você se encaixa nesse perfil, vale a pena conferir.

Com um preço original de R$ 119.890, o Basalt Feel T200 CVT sai por R$ 96.339 para o público PcD — uma diferença de R$ 23.551! Para garantir essa oferta, você só precisa apresentar um laudo médico que comprove a deficiência, de preferência emitido por unidades do Detran ou Ciretran. Se o carro tiver que passar por adaptações, é importante que isso esteja indicado no documento.

### O que o Basalt Feel T200 CVT oferece?

Esse modelo não decepciona quando o assunto é conforto e tecnologia. Ele vem equipado com uma porta USB tipo A e uma tomada de 12V no painel. No banco de trás, há mais duas portas USB com carregamento rápido, então fica tranquilo, todo mundo pode carregar o celular sem brigas!

Em termos de segurança, o Basalt vem com quatro airbags — frontais e laterais, o que é sempre um bom ponto a favor. E o sistema de som dele conta com seis alto-falantes, sendo uma ótima companhia para suas playlists durante os passeios.

### Design e Conforto

O design não fica para trás! As rodas de 16 polegadas têm um estilo bem urbano, e os retrovisores pretos brilhantes e as maçanetas na cor da carroceria dão um charme extra. Dentro, você encontra ar-condicionado manual, assistente de partida em rampa (super útil em ladeiras) e bancos em tecido com assentos traseiros rebatíveis. Eles ainda têm fixações Isofix e Top Tether para cadeirinhas infantis, garantindo segurança para toda a família.

### Tecnologia de Ponta

Na parte tecnológica, o Basalt Feel se destaca com direção elétrica, sensor de pressão dos pneus, câmera de ré e uma central multimídia Citroën Connect com uma tela touchscreen de 10 polegadas. A conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay é bem prático — quem não ama dirigi sem se preocupar com cabos?

Além disso, ele possui um painel digital de 7 polegadas, retrovisores externos ajustáveis eletricamente e vidros elétricos em todas as portas. E não podemos esquecer do câmbio automático CVT, que simula 7 marchas, garantindo que você tenha uma experiência de direção suave e eficiente.

No final das contas, o Citroën Basalt Feel T200 CVT não é só um carro bonito, mas também é cheio de recursos que facilitam a vida do motorista e oferecem segurança. Para quem valoriza tecnologia e conforto, ele merece uma atenção especial, principalmente com essa oferta imperdível!