Brasil cita enchentes no Texas para combater negacionismo climático

O governo brasileiro destacou a relação entre as mudanças climáticas e o aumento da frequência de eventos desastrosos, como enchentes, que têm afetado diversas regiões ao redor do mundo. Em um comunicado oficial, foi ressaltada a necessidade urgente de ações conjuntas pela comunidade internacional para enfrentar esses desafios. A mensagem enfatiza que os desastres naturais não ocorrem por acaso, mas são intensificados por mudanças no clima.

Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou decisões que têm impacto significativo nas políticas ambientais. Ele retirou o país do Acordo de Paris, que visa a redução das emissões de gases de efeito estufa, e cortou recursos destinados a mecanismos de proteção florestal. Além disso, ele assinou uma nova lei que elimina subsídios cruciais para a transição energética nos Estados Unidos. Isso inclui quase US$ 500 bilhões que estavam previstos para apoiar o desenvolvimento de veículos elétricos e outras fontes de energia renovável.

Quanto aos brasileiros residentes no Texas, o governo informou que, até agora, não há registros de vítimas entre a comunidade. Em caso de emergências, os cidadãos brasileiros na região podem entrar em contato com o Consulado-Geral em Houston, que disponibiliza assistência em situações críticas.

Essas posições do governo ressaltam a necessidade de uma mobilização global em resposta às questões climáticas, bem como a importância de redes de apoio para a comunidade brasileira no exterior.