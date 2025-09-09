Mundo Automotivo

Citroën C3 XTR chega ao Brasil por R$ 88.990, abaixo do Polo Track

Citroën C3 XTR estreia no Brasil por R$ 88.990, abaixo de Polo Track, HB20 e Argo
A Citroën está dando um gás no C3 aqui no Brasil com o lançamento da nova versão XTR. Para quem está procurando um compacto que misture robustez e versatilidade, essa pode ser uma boa pedida. Faz parte da linha 2026 e vem com um visual mais aventureiro, pneus adequados para diferentes terrenos e várias melhorias no acabamento.

O XTR é a opção mais equipada da linha com o motor 1.0 Firefly aspirado, que entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque. A transmissão é manual de cinco marchas. Para se ter uma ideia, ele fica com preço a partir de R$ 89 mil, o que o posiciona entre o C3 Feel, que custa R$ 86 mil, e o C3 You!, com motor turbo de 130 cv e preço de R$ 104 mil. O novo modelo promete ser uma boa alternativa, especialmente para quem busca recursos extras.

A intenção com essa versão é não só adicionar equipamentos mas também fortalecer a imagem do C3 fora do asfalto, especialmente porque as vendas do modelo caíram de 26,5 mil unidades para 21 mil em um ano. Isso mostra como o mercado está competitivo!

No visual, o XTR tem detalhes que chamam atenção, como a grade e os retrovisores em preto brilhante, adesivos específicos e rodas de liga aro 17" vestidas com pneus Pirelli Scorpion ATR. O interior recebeu um toque mais refinado, com materiais macios e costuras verdes, criando um ambiente mais agradável para os passageiros. Para quem ama personalização, o teto preto é uma opção a mais.

Vamos aos preços das versões:

  • Citroën C3 Live – R$ 74.990
  • Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990
  • Citroën C3 Feel – R$ 85.990
  • Citroën C3 XTR – R$ 88.990
  • Citroën C3 You – R$ 103.990

Embora a proposta aventureira seja interessante, o desempenho do XTR não deixa muitos entusiastas empolgados. Ele faz de 0 a 100 km/h em 17,2 segundos, um tempo bem distante do turbo You!, que completa essa marca em 9,1 segundos. Porém, se você vai encarar estradas de terra ou cascalho, o XTR se sai melhor do que o esperado, com um vão livre de 18 cm e os pneus apropriados para terrenos mais complicados.

A Citroën espera que o XTR atraia um novo público, mas a concorrência está acirrada. Nos primeiros meses de 2025, apenas 8.254 unidades foram vendidas, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 14.140. O modelo enfrenta rivais como o Fiat Mobi, Renault Kwid e VW Polo Track, e a marca aposta em seu bom custo-benefício e visual aventureiro para se destacar.

Entre as novidades da linha 2026, houve inclusões práticas, como entradas USB-C para os passageiros de trás, um painel digital de 7,7" e uma central multimídia de 10,25". No entanto, alguns detalhes ainda geram discussões, como a posição dos comandos dos vidros traseiros, que continuam no console central.

Com sua combinação de preços acessíveis e um design chamativo, o Citroën C3 XTR tenta unir economia, espaço interno e um toque de aventura. Apesar dos desafios com desempenho e aceitação no mercado, a marca está esperançosa com o pacote completo de equipamentos e acabamentos, que pode fazer a diferença para conquistar novos clientes.

