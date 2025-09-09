Estudo revela possibilidade de extraterrestres entre nós

Pesquisadores da Universidade de Harvard, como Tim Lomas e Brendan Case, trouxeram uma ideia intrigante à tona: e se uma civilização extraterrestre avançada estivesse vivendo entre nós, disfarçada na Terra? Essa proposta foi divulgada na plataforma ResearchGate, sob o título “A hipótese criptoterrestre”, e busca investigar se seres de outros planetas ou tempos poderiam estar entre nós, sem que percebêssemos.

O estudo é uma verdadeira especulação sobre como os frequentes avistamentos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) podem sinalizar essa possível presença alienígena. Os pesquisadores indicam que o número de relatos sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPs) cresceu bastante, passando de 366 para 510 casos entre 2021 e 2022, de acordo com dados do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA.

Entidades extraterrestres ocultas?

Os cientistas sugerem que esses seres poderiam estar disfarçados de humanos ou, ainda, escondidos em locais de difícil acesso, como cavernas subterrâneas ou vulcões. Além disso, há a hipótese de que essa civilização pode ser um remanescente de uma população antiga da Terra ou viajantes de outra era. A ideia por trás disso é que escolheram se camuflar por motivos de segurança ou para realizar pesquisas.

Embora isso pareça uma trama de ficção científica, a proposta levanta perguntas interessantes sobre os avistamentos de OVNIs. O estudo encoraja modos variados de analisar esses fenômenos, sugerindo que as respostas que buscamos podem estar mais perto do que pensamos.

A teoria da Floresta Negra

Outra perspectiva interessante é a teoria da “Floresta Negra”, que busca explicar o Paradoxo de Fermi. Ela sugere que civilizações avançadas podem optar por se ocultar para evitar perigos. Enquanto nós, humanos, enviamos sinais de rádio por anos a fio, talvez os alienígenas prefiram permanecer em silêncio, preocupados com a própria segurança.

Apesar de toda essa especulação, há muitos cientistas que permanecem céticos quanto a essas ideias. Eles ressaltam a falta de evidências concretas. No entanto, essa discussão continua a motivar debates no meio científico e a expandir nossa busca por novas compreensões sobre o universo e nosso lugar nele.