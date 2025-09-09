Tesla adiciona recurso esperado em seus veículos

A Tesla está prestes a lançar uma novidade que promete resolver um problema que muitos donos de carros elétricos enfrentam: o famoso “vampire drain”, que é o consumo lento da bateria quando o veículo está parado. Essa nova função de baixo consumo visa aumentar a eficiência energética do carro.

O sistema vai "dormir" algumas funções que consomem energia sem necessidade quando o veículo não está em uso. Com isso, a Tesla espera ajudar seus clientes a aproveitarem melhor a autonomia de suas baterias, tornando seus veículos ainda mais sustentáveis e eficientes.

Como funciona o modo de baixo consumo da Tesla?

O novo recurso vai desligar automaticamente as funções que estão consumindo energia desnecessariamente quando o carro não está sendo utilizado. Isso inclui desativar o Sentry Mode e outros controles de temperatura que não são essenciais quando o carro está estacionado em um local seguro. Assim, a gestão de energia se torna mais eficaz, sem comprometer a operação básica do veículo.

Personalização e facilidade de uso

Uma das partes mais legais dessa funcionalidade é que os motoristas poderão escolher quais sistemas manter ativos. Essa personalização permite um bom equilíbrio entre economia de energia e funcionalidade, garantindo que o interior do carro permaneça confortável em temperaturas extremas quando necessário. Ativar o modo de baixo consumo será super fácil, podendo ser feito diretamente pelo aplicativo móvel da Tesla ou pelo painel do veículo.

Soluções adicionais para economia de energia

Além dessa nova forma de operar, a Tesla também está aprimorando o gerenciamento de energia das portas USB e tomadas de 12V. Com essa atualização, as tomadas vão manter a alimentação até que a bateria atinja um nível crítico. O objetivo é evitar que a energia seja desperdiçada, promovendo um uso mais eficiente e consciente.

Disponibilidade do modo de baixo consumo

Essa atualização com o modo de baixo consumo deve começar a ser liberada para os veículos da Tesla nos próximos meses. Para quem já tem as versões mais recentes, essa funcionalidade promete trazer ainda mais melhorias em eficiência e segurança, mantendo a marca na linha de frente do mercado de veículos elétricos.