Citroën Basalt ganha versão Dark Edition por mais de R$ 120 mil

A Citroën está ampliando sua linha C-Cubed no Brasil e, após trazer de volta a versão aventureira XTR para os modelos C3 e Aircross, agora a novidade é a série especial Dark Edition do Basalt. Esse SUV cupê, que chegou ao mercado há menos de um ano, promete um visual ainda mais arrojado e um acabamento sofisticado.

Embora ainda não tenha uma data certa para lançamento, a marca já soltou uns teasers que mostram um logotipo bem chamativo, com a palavra “Dark” em preto e “Edition” em vermelho. Essa pegada deve se refletir em detalhes do carro, como acabamentos escurecidos e, quem sabe, alguns toques em vermelho que vão tornar o visual do Basalt ainda mais atrativo.

No interior, as expectativas são de que a nova versão siga a linha do Basalt Dark Edition que já está à venda na Índia. Isso significa que poderemos encontrar um painel revestido em couro sintético com costuras vermelhas, bancos estilizados e um volante caprichado. É uma forma de deixar o ambiente mais esportivo e premium, sem grandes modificações estruturais.

Quando o assunto é motor, o Basalt Dark Edition deve manter o famoso 1.0 turbo flex que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Ele vai seguir com o câmbio CVT que simula sete marchas, a mesma configuração da versão Shine, que é a mais cara da linha. Isso sugere que a série especial vai ficar no topo do portfólio.

E para quem valoriza conforto e tecnologia, a lista de equipamentos promete ser completa. O carro deve vir equipado com ar-condicionado digital, uma central multimídia de 10 polegadas com suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de câmera de ré, sensores de estacionamento e direção elétrica. Ah, e o consumo deve continuar bem competitivo: até 12,1 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina.

Com tudo isso, a Citroën busca fortalecer a presença do Basalt no concorrido segmento de SUVs compactos. Atualmente, o modelo ocupa a oitava posição em vendas, com 11.630 unidades vendidas até agora neste ano. A marca aposta na nova versão para disputar de igual para igual com concorrentes como o Jeep Renegade e o Peugeot 2008.