Picada de inseto é a mais dolorosa do mundo, diz estudo

A picada desse inseto é considerada a mais dolorosa do mundo

Existem muitos animais pelo mundo que mostram que às vezes o pequeno pode ser bem mais assustador do que a gente pensa. Um exemplo notável é a formiga-cabo-verde, que ganhou fama por sua picada ser a mais dolorosa do mundo.

Essa formiguinha, que não passa de 30 mm, vive nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Embora outros insetos, como abelhas e vespas, também causem dor, a formiga-cabo-verde realmente se destaca nesse quesito.

Com mandíbulas grandes para se defender e se alimentar, ela ainda tem um longuíssimo ferrão que é puro veneno. Ao ser picado, a dor é intensa quase que instantaneamente, parecendo algo como uma queimadura de carvão em brasa ou até mesmo um tiro! E a sofrência não acaba rápido, não; a dor pode persistir por horas, ou até dias.

Por que a picada da formiga-cabo-verde dói tanto?

A grande vilã na história da dor causada por essa formiga é a poneratoxina. Essa é uma neurotoxina que mexe com os neurotransmissores, alterando a forma como os sinais são transmitidos no corpo.

Quando a formiga usa seu ferrão, a poneratoxina faz com que os músculos fiquem em intensa contração, se ligando a canais de sódio nos neurônios. Tem um canal específico chamado Nav1.7, que é fundamental na percepção da dor. Essa toxina tem um impacto maior exatamente nele.

Como resultado, os neurônios enviam um sinal constante de dor para o sistema nervoso central, intensificando a sensação da picada da formiga-cabo-verde. E assim, essa pequenina criatura continua a provar que o tamanho não define o perigo.

