Ônibus têm horários especiais durante o feriado

Devido ao feriado em homenagem à Revolução Constitucionalista, que ocorre nesta quarta-feira, dia 9, o transporte coletivo de Piracicaba terá horários especiais. A Prefeitura informou que os ônibus vão operar de forma semelhante aos domingos e feriados.

Entretanto, algumas linhas terão horários diferenciados. As linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/Terminal do Vila Sônia), 505 (Uninorte) e 507 (Pq. Automotivo via Hyundai) funcionarão com os horários normais de dias úteis. Isso foi decidido para atender a demanda de trabalhadores nessas regiões.

Além disso, durante o feriado, a loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada o dia todo, conforme comunicado da secretaria municipal.

Outro ponto importante é que, a partir do dia 7, as linhas 221 e 223 – que atendem ao Parque Peória – também tiveram os horários ajustados nos dias úteis e aos sábados. Essa alteração visa melhorar o atendimento aos trabalhadores da área.

Para quem deseja saber os novos horários dessas linhas, é possível consultá-los diretamente no site da Prefeitura de Piracicaba.