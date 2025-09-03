Chevrolet Tracker lidera vendas de SUVs em setembro, diz Fipe

O Chevrolet Tracker 2026 chegou ao Brasil em julho e já está dando o que falar! O modelo trouxe um visual novinho em folha, com um design que promete não passar despercebido nas ruas. A frente tem novas luzes de LED para a luz diurna, bem inteligentes e estilosas, posicionadas na parte superior, enquanto os faróis principais estão logo abaixo. Além disso, a grade dianteira foi ampliada, adotando um estilo colmeia que dá ao SUV um aspecto mais robusto e imponente.

Esse facelift parece ter conquistado o público. Após um agosto mais tranquilo, quando emplacou 4.942 unidades, o Tracker deu uma virada em setembro. Nos primeiros dias do mês, já tinha vendido 736 unidades, assumindo a liderança entre os SUVs e se destacando no geral. Imagina a sensação de dirigir o carro que todo mundo quer!

Logo atrás, o Toyota Corolla Cross, que tinha dominado em agosto, está na segunda posição, com 646 unidades vendidas. Em terceiro lugar temos o Volkswagen T-Cross, contabilizando 592 unidades. É bacana ver como a concorrência se movimenta, mas o Tracker realmente se firmou com essa nova fase.

Sob o capô, o Tracker 2026 não passou por mudanças. Ele traz os conhecidos motores turbo flex de três cilindros com injeção direta. A versão de entrada possui motor 1.0, que entrega até 121 cv e 18,9 kgfm de torque. Para quem curte mais potência, a versão 1.2 turbo é a pedida, com até 141 cv e 22,9 kgfm. É bom saber que, seja na cidade ou na estrada, esse carro responde bem!

Todos os modelos contam com câmbio automático de seis marchas. E começando em 2024, tanto os motores quanto o câmbio receberam ajustes para se adaptarem às novas normas de emissões. A marca apostou na responsabilidade ambiental sem deixar a performance de lado.

Versões e preços do Chevrolet Tracker 2026:

As opções para o Tracker 2026 são bem variadas, começando com a versão Tracker AT a R$ 119.900 e indo até a Tracker RS, que custa R$ 190.590. Cada versão traz suas particularidades, mas o que realmente impressiona é o interior.

Por dentro, a nova central multimídia de 11 polegadas é um grande destaque, integrada ao painel digital de 8 polegadas, todo levemente inclinado em direção ao motorista. Assim, as informações ficam bem à mão, facilitando a vida de quem está ao volante. O volante também foi atualizado, agora apresentando a gravatinha preta no centro. Para quem passa horas dentro do carro, o acabamento melhorado e os bancos com espumas de diferentes densidades garantem um toque mais agradável e um conforto extra nas longas viagens.

E tem mais: a conectividade está mais afiada! O sistema OnStar ganhou novas funções e o aplicativo myChevrolet traz recursos interessantes, como monitoramento de seguro. Android Auto e Apple CarPlay continuam oferecendo conexão sem fio, uma mão na roda para quem adora estar conectado.

Para quem busca conforto, as versões top de linha Premier e RS vêm com teto solar de série, uma delícia para aproveitar um dia ensolarado. O novo console central, mais largo e com um porta-copos redesenhado, também é uma adição que faz a diferença. E as dimensões do Tracker continuam as mesmas, com 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. O porta-malas, com seus 393 litros, oferece espaço suficiente para a família e as compras do fim de semana.

É um carro que promete agradar a todos!