Novo campeão mundial é definido

Yago Dora brilhou na última segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025, ao conquistar a WSL (Liga Mundial de Surfe). Ele venceu o norte-americano Griffin Colapinto com um placar de 15,66 a 12,33, durante a final realizada em Cloudbreak, em Fiji.

Mesmo tendo enfrentado uma queda nas ondas, isso não abalou a performance de Yago na decisão. Ele se destacou desde o início da bateria, mostrando que a confiança e a dedicação são essenciais em qualquer esporte. Afinal, ter uma mentalidade vencedora pode levar a conquistas incríveis.

O domínio das ondas

Com esse título, Yago se tornou o oitavo brasileiro a ganhar a WSL. Antes dele, Gabriel Medina já havia conquistado esse troféu três vezes, em 2014, 2018 e 2021. Filipe Toledo também fez história ao vencer em 2022 e 2023. Adriano de Souza teve sua vez em 2015, enquanto Ítalo Ferreira garantiu o título em 2019.

Falando em Ítalo, ele teve um desempenho expressivo na WSL deste ano, vencendo Jack Robinson da Austrália com um placar de 14,33 a 5,83. No entanto, ele acabou sendo superado por Griffin Colapinto, ficando em quarto lugar ao final da competição, com uma pontuação de 16,33 a 13,67.

Na questão das premiações, Yago Dora se destacou em 2025, acumulando R$ 3 milhões em ganhos. Somando todas as etapas, ele faturou um total de US$ 560 mil, dos quais US$ 200 mil são referentes ao título da WSL.

Essa temporada também teve suas emoções fortes, com Yago se destacando em locais como Trestles e Portugal, onde alcançou a final. Junto a Jack Robinson e Jordy Smith, ele foi um dos únicos a vencer duas etapas este ano. Yago ainda ficou com o vice-campeonato no Taiti, mantendo-se em 5º lugar em quatro etapas, que incluíram Saquarema, El Salvador, Gold Coast e Abu Dhabi.