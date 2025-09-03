Caixa libera saque de até R$ 3.900; veja se você está na lista

Os trabalhadores brasileiros agora têm uma ótima oportunidade de melhorar suas finanças com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), disponível graças à Lei nº 13.932/19. Essa opção permite que uma parte do saldo do FGTS seja retirada todos os anos, exatamente no mês do seu aniversário.

Essa medida pode fazer uma diferença significativa no orçamento, aumentando a renda em até R$ 4 mil anualmente. Para quem precisa pagar dívidas ou enfrentar despesas inesperadas, essa pode ser uma alternativa valiosa.

Falando em prazos, neste mês de setembro, os aniversariantes de julho a setembro já podem fazer o saque, mas é importante ficar atento às datas:

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

de 1º de julho a 30 de setembro Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

de 1º de agosto a 31 de outubro Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Um detalhe a ser considerado é que o saque-aniversário tem limites. Ou seja, você pode retirar uma porcentagem do saldo, junto com um adicional que varia conforme o valor disponível na conta. Confira os números:

Até R$ 500,00​: 50%

50% De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

40% + R$ 50,00 De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

30% + R$ 150,00 De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

20% + R$ 650,00 De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

15% + R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00​: 10% + R$ 1.900,00

10% + R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O processo para efetuar o saque-aniversário é bem simples. O depósito é automático, e tudo o que você precisa fazer é escolher essa modalidade pelo aplicativo do FGTS ou através das plataformas da Caixa Econômica Federal.

Após confirmar que deseja participar, você deve informar uma conta bancária — pode ser da Caixa ou de qualquer outro banco — onde o valor será depositado, geralmente no primeiro dia útil do seu aniversário.

Entretanto, é bom lembrar que ao optar pelo saque-aniversário, você perde o direito de retirar o saldo total caso seja demitido sem justa causa. Nesses casos, só receberá a multa rescisória de 40%.

Calendário do saque-aniversário em 2025

O governo já divulgou o calendário oficial para o saque-aniversário em 2025, facilitando a vida de quem vai aderir a essa opção. Além das datas mencionadas anteriormente, veja os próximos períodos de pagamento:

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

de 1º de outubro a 30 de dezembro Novembro: de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: de 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Aproveitar essa possibilidade pode ser uma maneira inteligente de cuidar melhor do seu bolso.