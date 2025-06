Chevrolet Tracker 2026 pronto para lançamento em breve

Nas próximas semanas, a Chevrolet vai revelar suas novidades para o ano, e a estrela da vez é o novo Tracker. Esse SUV compacto vem com um design bem renovado na frente e um interior atualizado, algo que muita gente estava esperando, já que a versão atual é de 2020. Nos pátios da fábrica em São Caetano do Sul (SP), o Tracker 2026 já está pronto para dar o ar da graça nas concessionárias.

Como já comentado anteriormente, o Tracker 2026 vai apresentar faróis em duas partes e uma grade dianteira bem imponente. Ele vai ficar mais parecido com outros SUVs da linha, como o Equinox e o Blazer. Nas imagens que surgiram, parece ser uma versão LT ou LTZ, equipada com rodas de 17 polegadas e na cor prata, prometendo que a Chevrolet vai lançar todas as versões logo.

Por dentro, a expectativa é que o painel de instrumentos digital ganhe uma atualização. Ele deve ter uma telona de 8 polegadas, assim como nas versões da Spin e S10. Além disso, o novo software do sistema multimídia é uma melhoria que vai deixar tudo mais ágil. E se trouxer o mesmo que o modelo chinês, pode até vir com freio de estacionamento elétrico. Novos tecidos e texturas também devem surgir, dependendo da versão escolhida.

Quanto à motorização, não vai ser dessa vez que veremos um sistema híbrido leve no Tracker. A Chevrolet deve manter os motores 1.0 turbo, com injeção direta, oferecendo até 121 cv, e um 1.2 turbo atualizado, entregando 141 cv, ambos com câmbio automático de 6 marchas. A marca já avisou que a linha híbrida fica para 2026.

O lançamento do Tracker 2026 está previsto para julho, e a boa notícia é que ele chega nas lojas na mesma época. Ah, e quem ama a linha Chevrolet vai ficar feliz em saber que, ainda este ano, teremos novidades também nos Onix, Onix Plus e nos elétricos Spark e Captiva. Esses últimos são originários da China e devem chegar com preços bem competitivos, adicionando ainda mais opções na linha elétrica da Chevrolet, que já conta com o Equinox EV e o Blazer EV.