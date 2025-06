CSN Mineração paga proventos em 15 de julho de 2024 e maio de 2025

A CSN Mineração (CMIN3) divulgou nesta sexta-feira, 27, que realizará o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no próximo dia 15 de julho. Essa decisão foi tomada em reuniões do conselho de administração, ocorridas em 27 de dezembro de 2024 e 8 de maio de 2025.

Sobre a deliberação de 27 de dezembro de 2024, o valor líquido a ser distribuído será de R$ 0,03311256395 por ação, o que equivale ao valor bruto de R$ 0,03895595758 em juros sobre o capital próprio. Os acionistas que possuírem as ações até o dia 6 de janeiro de 2025 terão direito a receber esses juros. A partir de 7 de janeiro, as ações serão comercializadas sem os direitos a esses proventos.

Em relação à reunião realizada em 8 de maio de 2025, será distribuído um montante líquido de R$ 0,200661094064 por ação referente a dividendos intermediários, além de R$ 0,03286055531 por ação de juros sobre o capital próprio, cujo valor bruto é de R$ 0,0386594768380. Os acionistas que detiverem as ações até 13 de maio de 2025 poderão receber esses pagamentos. Já no dia 14 de maio de 2025, as ações passarão a ser negociadas sem os direitos a esses dividendos e juros.

Essas informações são importantes para os investidores que desejam planejar seus recebimentos com base nos proventos da CSN Mineração.