Chevrolet Tracker 2026 chega em julho com novo visual

O Chevrolet Tracker 2026 chegou com cara nova e um visual super alinhado à nova identidade da marca. A frente agora traz um estilo que a gente já viu em outros modelos, como a Montana e a Spin. Os faróis, divididos em dois blocos, contam com DRLs em LED posicionados na parte de cima, dando um charme especial. A grade frontal também ficou mais ampla, com um desenho em colmeia que garante um ar mais robusto. Na traseira, as lanternas ganharam um novo grafismo e um acabamento escurecido, especialmente na versão RS, que deve agradar quem curte um toque mais esportivo.

Falando das motivações do Tracker, a linha 2026 mantém as opções turbo flex que já conhecemos. As versões de entrada e intermediárias trazem um motor 1.0 turbo que entrega até 121 cv e 18,9 kgfm de torque. Para quem busca um pouco mais de performance, as versões mais caras vêm com um motor 1.2 turbo, que vai até 141 cv e 22,9 kgfm de torque. Ambos estão ligados a um câmbio automático de seis marchas que, vale a pena notar, passou por algumas atualizações para se adequar às normas de emissões mais rigorosas.

Para quem está ansioso por um sistema híbrido, a expectativa fica para a próxima atualização, pois o sistema híbrido-leve de 48V deve chegar apenas em 2026. Esse recurso, que vai ajudar nas arrancadas e retomadas, ainda não faz parte do pacote do Tracker 2026.

Por dentro, a Chevrolet fez várias melhorias. O painel agora tem um design bem semelhante ao da Spin, com uma central multimídia maior de 11 polegadas que se integra ao painel digital de 8 polegadas. E o melhor, dá para usar Android Auto e Apple CarPlay sem fios, o que facilita a vida na estrada. Não dá para esquecer das assistências da plataforma OnStar, que ajudam em diversas situações.

Os acabamentos internos também foram pensados com carinho. Os materiais agora são mais agradáveis ao toque e o console central foi ampliado, trazendo novos porta-copos e um freio de estacionamento eletrônico que promete trazer mais modernidade. Ah, e se você sonha com um teto solar, só as versões mais tops vão ter essa opção.

A produção do SUV já começou lá na fábrica de São Caetano do Sul, e o lançamento oficial está marcado para 8 de julho. Então, nas semanas seguintes, a expectativa é que ele já esteja disponível nas concessionárias.

O Tracker 2026 vai ser o primeiro modelo da Chevrolet renovada a chegar às lojas ainda este ano. Em breve, veremos também os Onix e Onix Plus de cara nova, além dos elétricos Spark e Captiva EV, importados da China, que vão ampliar a oferta de opções eletrificadas da marca.

Os preços ainda não foram definidos, mas reajustes são esperados. Hoje, a linha Tracker começa em R$ 119.900 e pode chegar até R$ 175.990, contando com cinco versões que devem continuar no portfólio para a nova linha. Assim, quem é apaixonado por carros e busca um SUV com essas atualizações, provavelmente vai encontrar algo bem atraente com o novo Tracker.