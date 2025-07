MXRF11 anuncia dividendos de julho; IFIX alcança novo recorde

O Maxi Renda (MXRF11), o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas, anunciou que vai distribuir R$ 0,10 por cota em dividendos. O pagamento será feito no dia 14 de julho, beneficiando aqueles que mantiverem suas cotas até o dia 30 de junho, quando foi estabelecida a data-base para o recebimento.

Nos últimos 12 meses, o MXRF11 distribuiu R$ 1,14 por cota em rendimentos. Considerando o fechamento mais recente de suas cotas a R$ 9,52, o fundo apresenta um dividend yield anualizado de 11,97%. O valor patrimonial do Maxi Renda é superior a R$ 4,1 bilhões e o fundo investe em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), debêntures e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). Atualmente, o fundo conta com mais de 1,29 milhão de cotistas, consolidando-se como o maior do Brasil, segundo dados da B3.

Além da novidade do MXRF11, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) também teve destaque. Após um início de junho em queda, influenciado por uma proposta de taxação de dividendos de fundos imobiliários e do fiagro a partir de 2026, o IFIX conseguiu se recuperar. No dia 30 de junho, o índice subiu 0,60%, atingindo a marca de 3.483,77 pontos e renovando seu recorde histórico. No acumulado do mês, o IFIX avançou 0,63% e, no semestre, apresentou uma alta de 11,79%.

Em relação ao desempenho dos fundos imobiliários, o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11) liderou as altas, com valorização de 4,14%, seguido pelo JS Real Estate Multigestão (JSRE11), que subiu 3,45%, e o Hedge Top FOFII 3 (HFOF11), que teve um aumento de 2,94%. Outros fundos que apresentaram boas altas foram Canuma Capital Multiestratégia (CCME11) e Clave Índices de Preços (CLIN11), com variações de 2,65% e 2,56%, respectivamente.

Do outro lado, o Urca Prime Renda (URPR11) registrou a maior queda do dia, com uma redução de 1,59%. Também apresentaram quedas o Átrio REIT Recebíveis Imobiliários (ARRI11), que caiu 0,83%, e o Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), com uma baixa de 0,61%. O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) teve uma queda de 0,53%, enquanto o HSI Logística (HSLG11) encerrou o dia com uma variação negativa de 0,52%.

Esses movimentos refletem as flutuações do mercado de fundos imobiliários, que continuam a atrair a atenção de investidores em busca de rendimento e diversificação em suas carteiras.