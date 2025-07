Chevrolet Spin LTZ oferece desconto de R$ 14.618 para PcD

A Chevrolet está trazendo uma proposta super atraente para o público PcD neste mês de julho. O grande destaque é a Spin LTZ, que vem equipada com câmbio automático e capacidade para levar até sete pessoas. É uma mão na roda para quem precisa de um carro espaçoso e confortável para a família.

E não para por aí: além da isenção total de IPI, a Spin LTZ oferece um porta-malas impressionante de 710 litros com a terceira fileira de bancos rebatida. Isso é ideal para quem costuma viajar com muita bagagem ou precisa de bastante espaço para as compras do mês, não é mesmo?

O preço original da Spin LTZ com motor 1.8, que tem um câmbio automático de 6 marchas, é de R$ 150.790. Mas para quem se enquadra nas condições PcD, o valor fica bem mais camarada: R$ 136.172, o que representa um desconto de R$ 14.618. Lembre-se de que os valores podem variar dependendo da região, então vale a pena conversar com a concessionária Chevrolet da sua cidade para entender melhor.

Falando em números de vendas, a Spin teve um ótimo desempenho em junho, alcançando 1.975 unidades emplacadas, superando modelos como o Citroën C3 Aircross e até mesmo competindo com SUVs populares como o Jeep Commander e o Toyota SW4.

Sob o capô, a Spin LTZ tem um motor 1.8 a gasolina que entrega até 111 cv e um torque de 17,7 kgf.m. É um carro que, embora não seja um esportivo, garante um bom desempenho no dia a dia, especialmente em viagens ou em subidas.

No quesito conforto e tecnologia, estamos bem servidos. A versão LTZ conta com 4 alto-falantes, Wi-Fi para até 7 dispositivos conectados, faróis em LED e Bluetooth que permite conectar dois celulares ao mesmo tempo. A tela do sistema multimídia MyLink tem 11 polegadas, perfeita para comandar suas músicas e navegar pelo mapa.

Além disso, o painel de instrumentos digital de 8 polegadas dá um toque mais moderno ao carro. Com sensores de chuva e de estacionamento, faróis automáticos e ar-condicionado digital, a experiência ao volante fica ainda mais agradável. Não dá para esquecer do conforto na posição de dirigir, que é ajustável em altura!

E sobre segurança, a Spin LTZ não decepciona. Com seis airbags, controle de estabilidade e tração, e assistente para partidas em subidas, você e sua família podem viajar mais tranquilos. E, para quem tem crianças, os ganchos ISOFIX ajudam na instalação de cadeirinhas infantis.

Se você está à procura de um veículo prático, espaçoso e recheado de tecnologia, definitivamente a Chevrolet Spin LTZ vale a pena considerar!