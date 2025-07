Diogo Moreira se torna prioridade da Honda para 2026

Piloto brasileiro Diogo Moreira se destaca na Moto2 e chama a atenção da Honda

O jovem piloto Diogo Moreira, de 21 anos, está em evidência no Mundial de Motovelocidade após uma performance memorável na etapa de Sachsenring, na Alemanha, no último fim de semana. Representando a equipe Italtrans, Moreira começou a corrida na 25ª posição, mas fez uma impressionante recuperação, subindo para o 4º lugar antes de um incidente que encerrou sua participação.

O circuito de Sachsenring é conhecido por sua dificuldade em ultrapassagens, mas Moreira não se deixou intimidar. Na primeira volta, já tinha avançado para a 16ª posição e, na volta seguinte, conquistou a 13ª colocação. Em um curto espaço de tempo, conseguiu se infiltrar entre os dez primeiros. Na 12ª volta, estava em 4º lugar e começou a aproximar-se do britânico Jake Dixon. Durante uma tentativa de ultrapassagem, os dois colidiram, fazendo com que Moreira saísse da pista. Ao retornar, não percebeu que o colombiano David Alonso se aproximava e acabou sendo atingido, encerrando assim sua corrida.

A impressionante performance de Moreira repercutiu rapidamente entre as equipes da MotoGP. A Honda Racing Corporation, que estava em negociações com Jorge Martín, passou a ver Moreira como um forte candidato para ocupar uma vaga em 2026. Fontes próximas à equipe apontam que sua recuperação extraordinária foi crucial para a Honda intensificar as negociações.

Atualmente, Moreira não está apenas disponível no mercado. Ele já está em conversações com a Trackhouse e a Yamaha, que fornece suas motos de treino por meio da divisão brasileira. No entanto, o avanço das tratativas com a Honda está mudando a dinâmica do mercado. Moreira busca um contrato de três anos: o primeiro ano com as motos atuais da categoria, que têm pneus Michelin e motores de 1000cc, e os dois anos seguintes com a nova configuração técnica de 850cc e pneus Pirelli. Este pedido é um fator importante nas discussões com outras equipes.

Além da Honda, a Ducati também pode se interessar por Moreira. Ele mantém uma boa relação com o piloto espanhol Marc Márquez, que tem influência significativa dentro da equipe italiana. Márquez estaria pressionando para que Moreira tenha uma chance na equipe, potencializando a competição pela contratação do brasileiro.

Neste momento, a Honda parece estar à frente na disputa. A marca já abriu uma vaga na equipe LCR devido à saída iminente de Somkiat Chantra, e o chefe do time, Lucio Cecchinello, é um admirador do talento de Moreira. A definição sobre o futuro de Diogo deve ocorrer durante a pausa de verão do calendário, quando as equipes fazem ajustes em seus elencos para a próxima temporada.